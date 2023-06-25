五人制足球／巴西外援添戰力 嘉義天晴全勝奪3連霸

2023臺灣企銀五人制足球聯賽今天在嘉義吳鳳大學體育館進行最後一輪賽事，兩場比賽由嘉義天晴對上台中旅人，以及屏東祐德與YTFC交手。天晴與旅人交手上半場雙方進球掛蛋，但下半場進入白熱化，最終天晴取得關鍵進球，收下最終勝利，以8戰全勝之姿奪下冠軍盃，完成隊史3連霸。

嘉義天晴本季增添巴西外援後，戰力整合再升級，在朱家葦總教練率領之下，今天和旅人上半場雖打得拉鋸，且讓旅人楊凱元率先開胡取得領先，但何嘉振先扳平比數、林志紘追加進球取回領先。旅人劉如明再度扳平比數、但天晴巴西外援Rodrigo連續兩顆進球將比數拉開，終場前何嘉振再進一顆，澆熄旅人反撲焰火。

從嘉義市林立生處長手中拿走冠軍獎盃的嘉義天晴本季大豐收，團體獎項也拿下公平競爭獎，個人獎項方面，隊長王琨崴也憑藉在場上的影響力與攻守全能表現拿下MVP獎項，本季褪下戰袍轉戰總教練的朱家葦也拿下最佳教練獎。

拿下MVP，王琨崴表示自己季初其實踢的比較不順，後面才慢慢調整回來，也要感謝嘉義天晴的隊友、教練、還有支持球隊的董事長。他也表示，接下來最重要就是備戰10月份的五人制亞洲盃資格賽，要迎戰日本跟澳洲爭取出線機會，希望在主場能爭取佳績，讓國人看到精彩賽事。

第二場賽事，YTFC已提前確認亞軍作收，但陣中好手戴翊昀仍有競爭金靴獎的機會，上半場團隊多點開花下以取得5顆進球，下半場戴翊昀終於開胡，比賽尾聲，YTFC更靠操刀點球將進球數推至11顆，最終YTFC也順利贏下最後一場比賽以6勝2敗拿下亞軍。