台北羽賽／吃止痛藥上陣 楊博涵頂腰傷「銀」恨喊可惜

「回家比賽」第一場就引發腰部舊疾，我國雙打好手楊博涵最近3場台北羽球公開賽都是吃了止痛藥才上陣，可惜今天和搭檔盧敬堯先盛後衰，遭世界排名23的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文逆轉，以22：20、17：21、14：21錯過主場首冠機會。

「很可惜，終於到這時候，小時候就在看台北羽球公開賽，換我們守護金牌，但沒能完成。」楊博涵提到，儘管離留冠夢想只差一步，這周從逆境中打進決賽，仍是重要養分。

遇到怎麼樣的逆境？楊博涵透露，超過10年的腰部舊疾，台北賽第一場又有些傷到，每天回去飯店都要找按摩師來推2小時，不是狀況才能稍微舒緩，但最近3戰都是吞了止痛藥上陣，他苦笑說：「一定要贏啊。」且台北賽已是兩人國際賽連續第5站，體能、精神都十分疲累，儘管結果並非完美，亞軍仍是本季最佳。

盧敬堯也說，想為地主留冠，心態必須積極但不能急躁，但第一局拿下後，第二局太想獲勝，「有點急躁，有些球變化沒那麼多，被對手抓到。」不過亞軍成績對「楊肉盧」仍是鼓舞，接續還有包括加拿大公開賽、南韓公開賽、日本公開賽和澳洲公開賽，將繼續尋求本季首冠。

萬煒聰／鄭凱文連2年打下台北賽金盃，兩人強調不會以此自滿，鄭凱文說：「還是要往前看，之後還有很多比賽，每個比賽都要專注。」