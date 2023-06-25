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台北羽賽／「楊肉盧」先盛後衰 不敵大馬組合無緣本季首冠

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台北羽賽／「楊肉盧」先盛後衰 不敵大馬組合無緣本季首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊博涵（左）和盧敬堯今天台北賽男雙決賽登場。記者林伯東／攝影
楊博涵（左）和盧敬堯今天台北賽男雙決賽登場。記者林伯東／攝影

男雙世界排名第15的我國男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，今年台北羽球公開賽壓軸登場，和世界排名23的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文爭奪男雙金盃，「楊肉盧」首局雖把握住地主優勢拿下，但先盛後衰，以22：20、17：21、14：21遭逆轉，無緣本季首冠。

「楊肉盧」去年11月在德國海洛公開賽打下相隔6年的冠軍，今年以台北賽第2種子身分闖關決賽，開賽先打出4：0領先，雖曾被對手追到9：9平手，「楊肉盧」再連拿4分取得領先，但18：16時反被對手連趕4球，反陷入18：20落後，不過「楊肉盧」先逼出對手掛網，瓦解2個「局末點」後連續攻擊搶下第21分，第一個拿下局數的機會對手又出現判斷失誤，讓「楊肉盧」以22：20逆轉。

第二局「楊肉盧」5：7落後時，盧敬堯救球造成右膝破皮滲血，比賽短暫暫停，盧敬堯止血後重回賽場，但第一球就將球推出後場，讓大馬組合領先擴大到9：5，不過「楊肉盧」接續靠強勢攻擊以及對手接發球失誤，10：13時連拿4分反超，可惜拉鋸到16：16後沒能守住，讓對手以21：17扳平。

決勝局前段雙方比數仍緊咬，但6：6時大馬組合連拿5分，「楊肉盧」雖2度追到1分差，但逆轉缺股氣，最終讓對手以21：14帶走金盃。

今天進行的5場決賽，共有4組台將上陣，但混雙邱相榤／林筱閔、男單蘇力揚到壓軸男雙都敗陣，只有「一姊」戴資穎登頂，奪下破賽史紀錄的第5座金盃。

楊博涵（右）和盧敬堯今天台北賽男雙決賽登場。記者林伯東／攝影
楊博涵（右）和盧敬堯今天台北賽男雙決賽登場。記者林伯東／攝影
楊博涵（右）和盧敬堯今天台北賽男雙決賽登場。記者林伯東／攝影
楊博涵（右）和盧敬堯今天台北賽男雙決賽登場。記者林伯東／攝影

楊肉盧 羽球 戴資穎

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