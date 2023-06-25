網球／台塑盃2周奪3冠 地主小將楊亞依寫新猷

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽今天完成第2站所有賽程，壓軸進行的單打上演「寶島內戰」，最終由前一周奪冠的楊亞依以6：2、6：1擊敗李珮琪，不僅連兩周單打封后，更成賽會史上第一位雙料冠軍。

李珮琪和楊亞依分別列女單第3種子和第7種子，楊亞依排名雖較低，但首盤在雙方連3局互破下即時回穩，以6：2先下一城。

第二盤楊亞依延續氣勢，3度破發成功，僅讓李珮琪在第5局保住唯一一個發球局，以6：1封后，成為賽會史上首位單打、雙打都奪冠的選手，更完成連續兩周拿下單打冠軍的高難度任務。

台塑盃連續2站，楊亞依共拿下3座冠軍，嚴格的她仍維持上周自評的85分，自認心態和情緒可以再更穩定，「因為上一周已經打完一周，自己心態方面比較累，一場一場堅持下來，我覺得已經很好了。」

隨著連續兩週單打奪冠，楊亞依的職業積分大進補，世界排名確定會改寫個人最佳成績，來到330多位，一舉超越先前最佳的441位，持續朝設定的2百多邁進，她笑說：「冠軍完就繼續，因為下半年才剛開始。」談到接下來的參賽規劃，楊亞依表示，明天會馬不停蹄飛往香港參賽，隨後歸國參加全運會資格賽。

身為台塑企業暨王詹樣公益信託贊助選手，楊亞依2周賽事拿下3座冠軍，對自己也有格外意義，「我非常開心可以在自己的贊助商贊助的比賽拿下3個冠軍，感謝他們對我的支持和幫助，我能夠做的就是把我自己最好的成績回報給他們，所以會繼續努力。」