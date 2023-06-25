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台北羽賽／打下亞軍超乎預期 蘇力揚：像做夢一樣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國好手蘇力揚男單決賽面對印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）。記者林伯東／攝影
我國好手蘇力揚男單決賽面對印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）。記者林伯東／攝影

世界排名42的我國新生代羽將蘇力揚，今年台北公開賽成大黑馬，昨天力退香港「一哥」、目前世界排名第16名的伍家朗，勇闖決賽，儘管今天最終戰在錯失首局1個「局末點」機會下，以21：23、15：21世界排名23的印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo），仍是夢幻般的一周旅程。

21歲的蘇力揚坦言，能打進台北賽8強、4強甚至決賽，完全意想不到，「像做夢一樣」，今天決賽上場前還獲得剛打下女單冠軍的「學姊」戴資穎加油打氣。

儘管今天沒能為地主留下金盃，蘇力揚仍滿意自己上半年表現，包括世界排名如願進入前50、本周表現愈來愈穩定，他說：「心態調整是最大收穫，面對所有對手都能好好準備，表現沈穩一點。」

今天天母台北市大體育館湧入滿場2000名球迷，蘇力揚進場時獲得響亮歡呼，社群增加許多粉絲的他笑說，如此多觀眾為自己加油也是生涯第一次，對自己也是很大鼓舞，「謝謝大家支持，我也會做好該做的，一步一步進步，不會因為打進決賽就覺得什麼都很好，還是抱持挑戰者的心態。」

生涯首度打進超級賽決賽，蘇力揚透露昨天睡睡醒醒，心情期待中又有些亢奮，不過上場後就完全投入在賽場。他接下來將參加超級7月4日開戰的超級500系列加拿大公開賽，下半年將以超級賽為舞台的他說，不會有太多設定，好好專注在自己身上，「比賽一直都有，只要不放棄、好好準備，就有機會。」

戴資穎

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