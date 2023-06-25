台北羽賽／平常心看賽史最多冠 戴資穎：決定參賽就好好完成

我國「一姊」戴資穎今天以直落2拍下美國女將張蓓雯，生涯第5座台北羽球公開賽到手，締造賽史最多冠紀錄，不過小戴對締造新猷抱持平常心，她笑說：「沒有特別感覺，但希望有更多選手來參加比賽。」

世界排名第4的小戴，主戰場是BWF超級1000分和750分系列賽，台北羽球公開賽屬於等級較低的超級300系列，冠軍積分7000分，還不如超級750系列4強可拿到的7700分，不過小戴「回家比賽」沒有特別預設，她強調說：「決定要打了，就好好完成。」

剛過29歲生日的小戴，近年已經較少連打3站以上的賽事安排，台北賽是相隔一年首度再連打3站，教練賴建誠提到，小戴已經是「資深」選手，連續3周負擔不小，這星期有特別觀察小戴身心狀況，回去後也會討論，作為年底歐洲可能連續3站的參考依據。

戴資穎下一站將是7月18日登場的韓國公開賽，有近3周調整空間的她喊說，奪冠後第一件想做的事就是「回家」，畢竟球迷再多，比賽就是消耗，能充電的方式就是回高雄老家好好休息，她還俏皮對現場媒體說：「請繼續上班，我放假了！」

小戴也提到，希望台北公開賽有機會能「升級」，若能升到超級500系列，積分提高，對地主球員是很大幫助，也會有更多世界好手來參賽。