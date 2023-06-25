台北羽賽／戴資穎奪最多冠 開心送球拍粉絲瘋搶

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中央社／ 台北25日電
台灣羽球天后戴資穎（前中）25日在超級300的台北羽球公開賽女單決賽，以21比14、21比17擊敗華裔美籍的張蓓雯，完成2連霸。 中央社
台灣羽球天后戴資穎（前中）25日在超級300的台北羽球公開賽女單決賽，以21比14、21比17擊敗華裔美籍的張蓓雯，完成2連霸。 中央社

台灣羽球天后戴資穎今天在台北羽球公開賽女單決賽，以直落2擊敗華裔美籍女將張蓓雯，拿到賽史最多的5座冠軍，賽後她開心地把球拍拋上2樓觀眾席，球迷也搶成一片。

副總統賴清德今天親臨現場，先擔任戴資穎賽事的開球擲幣嘉賓，他也留在現場看完整場比賽後上台頒獎給戴資穎，隨後就離開會場。

戴資穎賽後接受訪問時笑說：「其實是去年打完決賽後忘記把球拍丟給球迷，賽後才用抽獎的方式送出去。不過其實今天打完後我也一度忘記要丟球拍，是後來突然想到怎麼球拍還在自己手上。」

從2012年拿到生涯首座台北羽球公開賽冠軍，這11年間戴資穎共包辦5次冠軍，並在2016年登上世界球后的寶座，確實帶動國內羽球風氣盛行。

戴資穎先是愣了一下後說：「距離我第1座冠軍有這麼久了喔？不過這11年來台灣的羽球風氣確實變得很好，看球、打球、關心羽球的人都變多了，雖然我計畫明年就要退休，但我相信這個風氣應該不會掉下去。」戴資穎首度參加台北羽球公開賽是在2009年的會外賽。

今天球場仍擠進爆滿的2000名觀眾入場，戴資穎開打前加油聲此起彼落，但她說：「開賽前還有聽到一下，但比賽後我就很專注在球場上了，雖然對手強度可能沒這麼強，對我而言還是得保持專注才有機會贏球。」

戴資穎的教練賴建誠在接受訪問時說：「從新加坡、印尼到台北公開賽，算是測試一下戴資穎連3週參賽後的身體狀況，作為未來安排賽程時的依據，畢竟今年是奧運積分年，可能10月份的歐洲賽事也會面臨3連戰的狀況。」

戴資穎 羽球

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