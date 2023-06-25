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台北羽賽／黑馬之旅留亞軍 蘇力揚男單無緣留冠仍創最佳
台北公開賽上演「黑馬」旅程的我國好手蘇力揚，今天決賽和世界排名23的印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）正面對決，世界排名42名的蘇力揚，可惜首局錯失1個「局末點」機會，最終以21：23、15：21錯過在主場奪冠機會，亞軍成績仍寫個人紀錄。
蘇力揚昨天4強賽直落2拍下香港「一哥」、目前世界排名第16名的伍家朗，生涯第2場BWF巡迴賽就闖進決賽，打出代表作。
今天決賽面對瓦多約，蘇力揚首局和對手一路拉鋸，全場7度戰平，瓦多約雖先取得20：18領先，但蘇力揚先瓦解2個「局末點」再反超，連下3分下反以21：20佔上風，可惜先下一城的機會沒把握住，遭連趕3分的瓦多約以23：21先下一城。
第二局前段雙方仍打得拉鋸，瓦多約10：8時連下3分稍微拉開差距，蘇力揚雖盡力追分，但幾次攻擊都被瓦多約嚴密的防守瓦解，追分不及下讓瓦多約以21：15帶走金盃。
台北公開賽去年由「一哥」周天成打下冠軍，小天也是2019年冠軍得主，加上賽事2020年和21年因新冠肺炎疫情取消，瓦多約成為2018年馬來西亞好手李梓嘉後，第一位在台北賽打下男單冠軍的外籍選手。
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