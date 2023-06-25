台北羽賽／女友羅嘉翎到場 混雙亞軍邱相榤：她給我很大動力

生涯首度打進超級300系列冠軍戰的邱相榤、林筱閔，今天在台北羽球公開賽混雙決賽以12比21、8比21不敵大馬組合獲得亞軍，而邱相榤的女友、跆拳道女將羅嘉翎也到場加油。

邱相榤的爸爸邱文聲過去是職棒運動員，曾在台灣大聯盟聲寶太陽隊擔任投手，媽媽則是舞蹈老師。邱相榤的運動基因優良，小時候打高爾夫，後來受傷才轉往羽球發展。被問到為何不跟老爸一起打棒球，他笑說：「我很不耐曬。」

邱相榤從去年開始參加國際賽，和楊明哲搭檔男雙、林筱閔搭配混雙，儘管和林筱閔已拿過3場冠軍，但都是等級較低的國際挑戰賽系列，今年的台北羽球公開賽，是他們合作以來參加過最高等級賽事，就一舉獲得混雙亞軍。

身高189公分、長相帥氣的邱相榤，女友正是拿到東京奧運銅牌的跆拳道女將羅嘉翎，兩人交往8個月，儘管因為比賽聚少離多，但今天羅嘉翎也到現場幫男友加油。

邱相榤說：「今年全大運她（羅嘉翎）也有來現場看我比賽，今天就是保持平常心，如果太想表現的話，反而會太快爆掉。」他也提到，「女友的奧運銅牌和今年世錦賽銀牌，也給我很大的動力，驅使我繼續努力拚下去。」

今年邱相榤參加了6場國際挑戰賽（包含國際系列賽），包括男雙、混雙，幾乎都要1日4戰還要連打3天，對體力負荷相當大。邱相榤笑說：「趁年輕時要多拚一下，畢竟女友的跆拳道也是1天要打4、5場比賽，不能輸給她。」

奪冠的馬來西亞組合陳堂傑、杜頤溈雖然也是去年才開始合作，但兩人成績進步幅度大，今年在同屬超級300的奧爾良大師賽已拿過冠軍，就連超級750等級的新加坡公開賽也打進4強。