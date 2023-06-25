台北羽賽／爸爸是台灣人 大馬好手奪混雙冠軍：只能開心一天

爸爸是台灣人，馬來西亞羽將陳堂傑今天在另類「主場」登頂，他和混雙搭檔杜頤溈在台北羽球公開賽混雙最終戰以21：12、21：8拍下地主組合邱相榤／林筱閔，摘下本季第2座BWF超級300系列的金盃。

陳堂傑是台馬混血，父親和姊姊現在都定居台灣，說得一口流利中文的他今天在主宰戰局下迎接金盃，強調「只能開心一天」，他說：「過了今天，就是過去式，還要繼續努力。」

世界排名19的大馬組合今年德黑蘭國際挑戰賽打下首冠，4月奧克蘭名人賽捧起等級更高的BWF超級300系列冠軍，今天台北賽再登頂，為連續5站征途畫下完美句點，接續將繼續為之後的南韓公開賽、日本公開賽和澳洲公開賽準備。

世界排名50的合庫組合邱相榤／林筱閔雖無緣成為第一組留冠的純本土組合，仍創搭檔最佳成績，邱相榤也說，很幸運能在自家主場打進決賽，「是很好的經驗！」

寶島組合去年才開始搭配，兩人平時各以男雙和女雙為主，林筱閔透露平常幾乎不會為混雙特別訓練，都是透過比賽「以賽代訓」，目前仍在學習階段，也感謝搭檔邱相榤的帶領。

「自己容易緊張，到剛剛都還有點焦慮。」林筱閔分享說，相較之下邱相榤對大場面更自在，年紀雖較小反而能帶著他迎敵，且搭檔進攻威脅性高，自己只要顧好網前，分工簡單明瞭。