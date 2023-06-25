遭IOC除權 國際拳總反批：導致全球拳壇災難

國際奧會（IOC）日前表決通過撤銷對國際拳擊總會（IBA）的承認。IBA也發出聲明稿反擊，強調此決定會對全球拳壇帶來「災難性」的結果，甚至還以「法西斯德國」來暗批IOC。

根據法新社報導，IOC執行委員會日前以69票贊成、1票反對、10票棄權，通過將IBA逐出國際奧會，也讓IBA成為史上第1個被IOC除權的國際單項運動總會。

根據國際奧會新聞網站inside the games報導，IBA現任主席克列姆列夫（Umar Kremlev）發出措辭強烈的聲明提到，「這個決定是巨大的錯誤，也將對全球拳壇引發災難性的結果。就像是82年前法西斯德國（fascist Germany）對愛好和平的蘇聯公民發動攻擊，導致戰爭升級引發全球人類的災難。」

IBA從2019年就因為多項貪腐、財務管理不透明，加上新任主席、俄羅斯籍的克列姆列夫被傳有黑道背景，因此IOC很早就盯上，甚至祭出停權處分。

儘管IBA向IOC提出多達400頁的報告，強調這些問題早已經全部改進，但國際奧會總幹事凱柏（Christophe De Kepper）認為，「該組織已經無法回頭。」

根據IOC原始規劃，拳擊運動原本已經被排除在2028年洛杉磯奧運之外，但由於IBA已被除權，加上準備掌管業餘拳壇的新組織世界拳擊協會（WorldBoxing），在美國、瑞士、英國、巴西、荷蘭等主要國家力挺下，IOC已允諾2024、2028年奧運都還是會有拳擊運動。

IBA除了持續批評IOC的決定外，也把過去所有的過錯都推到前任主席吳經國身上，克列姆列夫甚至在日前訪問中南美洲時，還以「他應該被槍殺」來痛批吳經國。

吳經國從2006到2017年擔任IBA主席，但在2018年被IBA以「出現重大過失及財務管理不善」為由，遭到終生禁止加入該組織。

克列姆列夫也批評IOC，「吳經國從2012到2017年擔任國際奧會執行委員，並從1988到2020年都擔任國際奧會委員，也因為這個緣故，IOC從不調查他任內所發生的任何錯誤。」