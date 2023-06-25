桌球／林昀儒、陳思羽拍下韓第一組合 搭檔第2冠到手

世界排名第10的我國混雙組合林昀儒／陳思羽，去年阿拉木圖挑戰賽首次合作就勇奪金盃，今年再闖進WTT突尼斯挑戰賽混雙決賽，今天凌晨更以直落3擊退世界排名第7的南韓組合林鐘勳／申裕斌，迎接合作第2座金盃。

兩人頒獎典禮上一路燦笑，陳思羽拍完大合照後還將手中花束送給遞獎的小妹妹，暖心舉動瞬間「圈粉」。

「小林同學」林昀儒東京奧運和鄭怡靜打下混雙銅牌，去年換搭陳思羽，首度合作就在阿拉木圖驚喜奪冠，今年新加坡大滿貫也闖進4強，但敗給世界排名第一的中國大陸王牌組合王楚欽／孫穎莎；兩人今年世錦賽的晉級路也是斷在世界第一手中，止步8強。

今天面對南韓排名第一的混雙組合，寶島組合首局6：5時打出5：1攻勢，以11：6先下一城，第二局再克服3：6落後，並在「丟士」中以13：11搶下，取得及數「聽牌」優勢。

決勝局林陳配9：7領先雖遭對手連拿2分追平，但挺住壓力，先靠林鐘勳反手回球出界取得「冠軍點」，第一個機位林昀儒就搶下，最終以11：9迎接勝利。