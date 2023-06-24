足球／豐米全國少年盃戰況白熱化 四強球隊出爐明爭冠亞軍
2023豐米全國少年盃足球錦標賽，熱血賽事進入第三天，公開組積分循環賽宣告進入尾聲。公開組四年級、五年級、六年級的三個組別，在今（24日）天總計上演38場激烈廝殺後，賽事也在下午正式進入淘汰賽制，展開更白熱化的拼搏。在加倍熱血的8強淘汰後，各組別前四強名單終於出爐，總共12支球隊將在明（25日）上午開始四強對決，爭奪冠軍獎盃。
足球小將個個卯足全力，在運動場上展露平日訓練成果，激烈戰況讓今日的賽場上演6場PK大戰。其中六年級公開組8強賽，由新竹強隊TWFC虎對戰來自新北市新莊的樂活鷹隊，雙方激烈交戰40分鐘難分軒輊，進入PK環節，最終由樂活鷹以一分之差取得晉級四強門票，TWFC虎八強止步。
樂活鷹助理教練林傳丁表示，樂活鷹與TWFC經常在全國大賽中狹路相逢，雙方過去曾經交手過三次，每次都以輸球收場，這次孩子們終於打破魔咒，很為他們的表現驕傲，也希望小球員們在四強賽中繼續展現實力。同樣出身樂活鷹少足球隊、台灣旅西職業足球員袁永誠也在場邊觀賞這場賽事，為足球小學弟們加油打氣。
值得一提的是，本屆小組循環賽特別制定「換人次數不限」，以及「下場球員可以再換上場」的新規定，不受原本競賽規程所訂的「三次八人」限制，不少家長及教練對此貼心規定表達感謝，每一位小球員都有機會上場奔馳、一展身手。
明天下午2點登場的總決賽，將在電視頻道以及網路頻道同步直播，喜愛足球運動的朋友敬請鎖定博斯運動二台、相信育樂臉書粉專或足協YouTube CTFA TV頻道、動滋Sports頻道。
公開四年級組四強名單：足球種子Faith-黃、銀河射手、Wings Soccer、夢幻聚星
公開五年級組四強名單：大安-紅、LS紅鯨、MFA、樂活象紅
公開六年級組四強名單：小雷鳥足愛踢、足球種子Faith、美育虎、樂活鷹
以上名單不分排名先後順序。
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