快訊

普亭下一步怎麼走？瓦格納集團「以正義為名」劍指莫斯科

駐泰前代表莊碩漢日前請辭 外交部證實涉性騷：第一時間要求辭職

沈文程開唱台上突爆料 Lulu急喊卡：嫌現在新聞不夠多？

足球／豐米全國少年盃戰況白熱化 四強球隊出爐明爭冠亞軍

聯合新聞網／ 綜合報導
新北樂活鷹與新竹TWFC戰況激烈難分軒輊，進入PK戰由樂活鷹勝出。 主辦單位提供
新北樂活鷹與新竹TWFC戰況激烈難分軒輊，進入PK戰由樂活鷹勝出。 主辦單位提供

2023豐米全國少年盃足球錦標賽，熱血賽事進入第三天，公開組積分循環賽宣告進入尾聲。公開組四年級、五年級、六年級的三個組別，在今（24日）天總計上演38場激烈廝殺後，賽事也在下午正式進入淘汰賽制，展開更白熱化的拼搏。在加倍熱血的8強淘汰後，各組別前四強名單終於出爐，總共12支球隊將在明（25日）上午開始四強對決，爭奪冠軍獎盃。

足球小將個個卯足全力，在運動場上展露平日訓練成果，激烈戰況讓今日的賽場上演6場PK大戰。其中六年級公開組8強賽，由新竹強隊TWFC虎對戰來自新北市新莊的樂活鷹隊，雙方激烈交戰40分鐘難分軒輊，進入PK環節，最終由樂活鷹以一分之差取得晉級四強門票，TWFC虎八強止步。

樂活鷹助理教練林傳丁表示，樂活鷹與TWFC經常在全國大賽中狹路相逢，雙方過去曾經交手過三次，每次都以輸球收場，這次孩子們終於打破魔咒，很為他們的表現驕傲，也希望小球員們在四強賽中繼續展現實力。同樣出身樂活鷹少足球隊、台灣旅西職業足球員袁永誠也在場邊觀賞這場賽事，為足球小學弟們加油打氣。

值得一提的是，本屆小組循環賽特別制定「換人次數不限」，以及「下場球員可以再換上場」的新規定，不受原本競賽規程所訂的「三次八人」限制，不少家長及教練對此貼心規定表達感謝，每一位小球員都有機會上場奔馳、一展身手。

明天下午2點登場的總決賽，將在電視頻道以及網路頻道同步直播，喜愛足球運動的朋友敬請鎖定博斯運動二台、相信育樂臉書粉專或足協YouTube CTFA TV頻道、動滋Sports頻道。

公開四年級組四強名單：足球種子Faith-黃、銀河射手、Wings Soccer、夢幻聚星

公開五年級組四強名單：大安-紅、LS紅鯨、MFA、樂活象紅

公開六年級組四強名單：小雷鳥足愛踢、足球種子Faith、美育虎、樂活鷹

以上名單不分排名先後順序。

新北樂活鷹隊戰勝宿敵，開心跳躍歡呼。台灣旅西職業足球員袁永誠（中）與小學弟們。 主辦單位提供
新北樂活鷹隊戰勝宿敵，開心跳躍歡呼。台灣旅西職業足球員袁永誠（中）與小學弟們。 主辦單位提供

新竹銀河射手對上士林足球俱樂部，雙方熱烈激戰，最終銀河射手發揮主場優勢，晉級四強。 主辦單位提供
新竹銀河射手對上士林足球俱樂部，雙方熱烈激戰，最終銀河射手發揮主場優勢，晉級四強。 主辦單位提供

足球 運動 新竹 小學

相關新聞

台北羽賽／賽史最多冠差1勝 戴資穎輕取泰好手晉級決賽

我國女單一姊戴資穎今天在BWF超級300的台北羽球公開賽女單4強賽，遭遇世界排名第82名的泰國選手崔基翁（Pornpic...

台北羽賽／距改寫賽史最多冠差1勝 戴資穎：不特別追求

我國羽球女單一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽女單4強賽，僅花29分鐘就以21：12、21：16直落二擊敗泰國選手崔基翁（P...

台北羽賽／楊肉盧挺進決賽 明戰大馬組合盼擁地主優勢

我國男雙第一組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天在台北羽球公開賽男雙4強賽遭遇黑馬林家佑／林永晟，最終以21：16、21：...

台北羽賽／爆冷拍倒香港一哥 黑馬蘇力揚挺進男單決賽

男單世界排名第42名的我國好手蘇力揚，這次台北羽球公開賽上演黑馬之旅，今天在男單4強賽遭遇香港一哥、目前世界排名第16名...

企業橄欖球／雷雨干擾 台北元坤擊敗雷旭猛獅跨季9連勝

第二屆企業橄欖球聯賽今天在新北市板橋體育場揭幕，雖然遭遇雷電和大雨干擾而在上半場進行了31分鐘之後暫停，但衛冕軍台北元坤...

足球／豐米全國少年盃戰況白熱化 四強球隊出爐明爭冠亞軍

2023豐米全國少年盃足球錦標賽，熱血賽事進入第三天，公開組積分循環賽宣告進入尾聲。公開組四年級、五年級、六年級的三個組別，在今（24日）天總計上演38場激烈廝殺後，賽事也在下午正式進入淘汰賽制，展開

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦