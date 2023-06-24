聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北羽賽／距改寫賽史最多冠差1勝 戴資穎：不特別追求
我國羽球女單一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽女單4強賽，僅花29分鐘就以21：12、21：16直落二擊敗泰國選手崔基翁（Pornpicha Choeikeewong），不僅搶下冠軍賽門票，距離賽史最多的5冠也僅差最後一勝，賽後戴資穎也強調，到了現在對於比賽結果已經很隨緣，也不會特別去追求。
戴資穎在去年拿下台北羽球公開賽個人第4冠後，與南韓成池鉉與丹麥女將拉森（Kirsten Larsen）並列史上第1，加上在男單已經奪下4冠的周天成今年已經在16強賽止步，戴資穎如果明天能夠奪冠，不僅是在女單，也將是賽史各組最多冠的選手。
在今天擊敗崔基翁晉級冠軍賽後，戴資穎已經在台北羽球公開賽拿下19連勝，對於有望在明天改寫賽史最多冠紀錄，她則說：「打球打到現在，其實我對比賽結果已經很隨緣，不會特別去追求什麼。」
對於明天的對手張蓓雯在傷癒復出後狀況也逐漸提升，戴資穎說：「雖然有點久沒有跟她對上，但對於彼此的球路應該不會太陌生，她算是各方面能力都很好的選手，跑動和球路也都很犀利，尤其是好幾次快落地的球都會被她救起來，看她的恢復狀況確實蠻好的。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言