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台北羽賽／距改寫賽史最多冠差1勝 戴資穎：不特別追求

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎將在明天挑戰台北羽球公開賽史上最多冠選手。記者許正宏／攝影
戴資穎將在明天挑戰台北羽球公開賽史上最多冠選手。記者許正宏／攝影

我國羽球女單一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽女單4強賽，僅花29分鐘就以21：12、21：16直落二擊敗泰國選手崔基翁（Pornpicha Choeikeewong），不僅搶下冠軍賽門票，距離賽史最多的5冠也僅差最後一勝，賽後戴資穎也強調，到了現在對於比賽結果已經很隨緣，也不會特別去追求。

戴資穎在去年拿下台北羽球公開賽個人第4冠後，與南韓成池鉉與丹麥女將拉森（Kirsten Larsen）並列史上第1，加上在男單已經奪下4冠的周天成今年已經在16強賽止步，戴資穎如果明天能夠奪冠，不僅是在女單，也將是賽史各組最多冠的選手。

在今天擊敗崔基翁晉級冠軍賽後，戴資穎已經在台北羽球公開賽拿下19連勝，對於有望在明天改寫賽史最多冠紀錄，她則說：「打球打到現在，其實我對比賽結果已經很隨緣，不會特別去追求什麼。」

對於明天的對手張蓓雯在傷癒復出後狀況也逐漸提升，戴資穎說：「雖然有點久沒有跟她對上，但對於彼此的球路應該不會太陌生，她算是各方面能力都很好的選手，跑動和球路也都很犀利，尤其是好幾次快落地的球都會被她救起來，看她的恢復狀況確實蠻好的。」

戴資穎 羽球 周天成

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