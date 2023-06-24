台北羽賽／賽史最多冠差1勝 戴資穎輕取泰好手晉級決賽

我國女單一姊戴資穎今天在BWF超級300的台北羽球公開賽女單4強賽，遭遇世界排名第82名的泰國選手崔基翁（Pornpicha Choeikeewong），最終僅花29分鐘就以21：12、21：16直落二勝出，明天將與美國華裔好手張蓓雯爭冠。

過去已經4度拿下台北羽球公開賽冠軍的戴資穎，今年將首度挑戰2連霸，而在前3輪賽事中戴資穎也幾乎是一路碾壓對手，不但3場比賽一局未失，且最久的一場也僅打了32分鐘，靠著壓倒性實力挺進到4強賽。

而今天面對昨天爆冷擊敗我國好手白馭珀的崔基翁，戴資穎也沒有給對手太多機會，首局除了開賽時與對手戰成1：1平手外，接下來不曾落後，僅花15分鐘就以21：12先下一城。

第二局開局落後的崔基翁，雖然在局中一度追到8：8平手，但戴資穎仍是在下半局拉開差距，以21：16勝出，挺進到冠軍賽。

戴資穎在今天取勝後，明天將與美國華裔好手張蓓雯爭冠，雙方生涯10度交手戴資穎拿下8勝2敗，且目前還是對戰7連勝，張蓓雯前一次擊敗戴資穎已經是2015年的馬來西亞公開賽，而戴資穎如能在明天取勝，也將成為史上第4位在台北羽球公開賽完成女單連霸的球員，並超越南韓成池鉉與丹麥女將拉森（Kirsten Larsen），以5冠獨居女單歷史第一位。