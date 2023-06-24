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台北羽賽／傷後第2度晉決賽 張蓓雯聽恐戰戴資穎直呼累

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
張蓓雯在東京奧運會。（張蓓雯臉書） 王若然
張蓓雯在東京奧運會。（張蓓雯臉書） 王若然

2年前在東京奧運賽場上因為阿基里斯腱受傷必須坐著輪椅離場，讓美國華裔選手張蓓雯一度因傷陷入低潮，不過經過過去一段時間的努力復健後，今年她先是在BWF超級300的奧爾良名人賽闖進到決賽，今天更在台北羽球公開賽4強賽以21：18、21：15擊敗16歲的泰國好手歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），復出後第二度打進超級300冠軍賽。

32歲的張蓓雯，在東京奧運女單16強與何冰嬌之戰，在先拿下一局的情況下第二局卻出現阿基里斯腱受傷的狀況，讓她一度只能坐著輪椅離場，而她坐在地上痛哭的畫面在當時也讓不少人直呼心疼。

不過過去兩年張蓓雯聘請個人物理治療師積極復健，並在今年4月的奧爾良名人賽中奪下亞軍，也是她傷後首次闖進BWF巡迴賽決賽，而本周她轉戰台北羽球公開賽並以第三種子身份一路過關斬將，包括在今天4強賽擊敗這次引發不少話題的泰國甜姐兒歐帕妮普，順利搶下冠軍賽門票。

談到過去兩年慢慢從傷勢中走出，張蓓雯坦言儘管現在仍會有一些沾黏的狀況，但整體狀態已經比去年還要更好，對於接下來決賽可能碰上我國一姊戴資穎，她的第一反應就是直呼「累」，「因為上周我才發燒三天，對於體力還沒有那多信心，不過還是很期待能夠跟她交手。」

羽球 戴資穎

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