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足球／安聯小小世界盃決戰開踢 角逐德國夏令營機票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安聯小小世界盃10周年總決賽今天開踢。圖／中華民國迷你足球協會提供
安聯小小世界盃10周年總決賽今天開踢。圖／中華民國迷你足球協會提供

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」正式迎接10周年，全台灣有近千支球隊報名，經過激烈的8區預賽後，56隊脫穎而出，在今天和明天於台北市師範大學校本部舉行全國總決賽，角逐冰淇淋冠軍金盃，在今天開幕式上，也特別準備10顆金球，象徵安聯小小世界盃每一年的成就，一同邁向「榮耀十足」的里程碑。

安聯小小世界盃今年主題為「榮耀十足」，56支隊伍今天齊聚在台北市師範大學校本部舉行全國總決賽，直指冰淇淋冠軍金盃，同時在全球疫情趨緩下，安聯人壽再度開放培訓名額， U15組別3位優秀球員，將有機會前往德國參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」，U12組別冠軍隊可以代表台灣參加第一屆JC杯亞洲邀請賽，定於11月2日至5日舉辦地點在Terra Spo Tsuruma（愛知縣名古屋市）。

今天在總決賽現場的開幕式邀請到安聯人壽總經理林順才、台灣體育總隊足球協會會長劉福財、中華民國迷你足球協會理事長房振昆、台北市立大學校長邱英浩、台北市立大學校友總會會長戴遐齡特別蒞臨，為球員們加油打氣。

在開球儀式後也進行十周年金盃揭示儀式，10顆金球代表了安聯小小世界盃走過的每一年，而這每一年都有不同的意義，從2014年選在巴西世界盃開踢的世足年首創賽事，一路到2017年新增了U10、U12及U15組，2018年參加隊伍數正式突破一千隊，共有1108支隊伍參加，正式成為全台灣最重要、規模最大的幼兒足球賽。

安聯小小世界盃10周年揭盃儀式。圖／中華民國迷你足球協會提供
安聯小小世界盃10周年揭盃儀式。圖／中華民國迷你足球協會提供

在全世界挺過疫情後安聯小小世界盃也重新回歸，並且迎接「榮耀十足」的第10年，10年來始終秉持著推廣基層和幼兒足球的理念，以及推廣離島和偏鄉的足球運動，開啟公益列車，為全台灣遍地種下珍貴的足球小小種子，期待培育更多優秀足球人才，成為台灣最重要、且是規模最大的基層足球賽事之一。

安聯人壽總經理林順才表示，「這一路走來非常不容易，但我們持續努力，為的就是希望讓台灣基層足球越來越好，被更多人看見，今年更是爭取到再讓優秀球員們前往德國慕尼黑參加『安聯MoveNow足球小將夏令營』，希望能夠讓世界看見台灣的足球潛力，也給台灣的小球員們更多動力，10年來看到種下的足球種子逐漸萌芽，甚至開花結果，這是安聯人壽持續努力的動力。」

中華民國迷你足球協會推廣大使許淑華更是感謝安聯人壽，「在推廣基層足球的路上從不缺席，給予我們非常大的支持和肯定，也感謝所有的家長們和企業團體大力支持足球運動，未來我們也會持續努力，讓台灣的幼兒足球、基層足球慢慢被世界看見。」

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