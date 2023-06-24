台北羽賽／魏俊緯、吳冠勳拚出競爭力 8強創合拍最佳

中租男雙魏俊緯／吳冠勳昨天在台北羽球公開賽，激戰3局以17：21、21：12、18：21不敵「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，但8強仍創下兩人在超級300系列賽的最佳成績。

魏俊緯和吳冠勳在國三時就開始搭配，至今合拍近7年，默契是兩人的最佳武器，也熟知彼此的想法及打法，去年開始征戰國際賽後就打下不錯成績，先是在斯洛維尼亞挑戰賽奪下首金，月初也才在北馬里亞納挑戰賽封王，證明實力不容小覷。

去年首度參加台北賽打進16強，魏俊緯和吳冠勳今年矢志更上層樓，連2關都以直落二快意晉級，今天碰到世界排名15的盧敬堯／楊博涵，2人也打出競爭力，尤其在第3局10：13落後時連拿5分逆轉，只可惜沒能守住領先，且在拉鋸時刻都欠缺關鍵一擊，讓他們賽後都大嘆可惜。

魏俊緯表示，其實先前跟學長交手就打過3局，只是當時第3局的比分沒能咬那麼近，「這次一度有看到贏球機會，但關鍵分還是出手太急了，是需要再修正的部分。」

把自己當成挑戰者的吳冠勳則認為，因為沒有過多壓力，反而打得更自在，雖然當時就預設8強目標，但還是希望能更上層樓，畢竟近況算不錯，在臨場發揮也比過往好，只能回去努力訓練，調整好心態再上陣。

從去年開始攜手征戰國際賽的魏俊緯、吳冠勳，世界排名提升至77名，兩人也不好高騖遠，要先建立好跟各國高手抗衡的本錢，除了球技，還有戰略應用跟控制節奏，自知得一步一步提升，才有辦法躋身世界前50名，打更高層級的賽事，畢竟他們在台北賽有台灣球迷加油感到很過癮，希望未來能在超級賽繼續感受「大場面」。