台北羽賽／戴資穎克服亂流進4強 王子維狀況回穩晉級

BWF超級300的台北羽球公開賽昨天進行8強賽程，我國女單一姊戴資穎遭遇世界排名第18名的泰國選手蘇妮妲，首局雖然一度落後，仍然頂住壓力最終以21：16、21：6直落二勝出，至於近期回穩的王子維則是在男單8強賽拍落「左手重炮」林俊易，與蘇力揚攜手挺進4強賽。

昨天女單賽場我國好手接連遭到泰國女將狙擊，其中白馭珀不敵世界排名第82名的崔基翁，宋碩芸更是不敵年僅16歲的泰國甜姐兒歐帕妮普，至於最後登場的戴資穎面對蘇妮妲，在首局局末一度3分落後的情況下，靠著一波7：0攻勢逆轉，以21：16先下一城，第二局更是乘勝追擊以21：6拿下，成為唯一闖進到4強賽的我國女將。

對於8強賽擊敗蘇妮妲後，今天的4強賽將面對崔基翁，冠軍賽也可能碰上歐帕妮普，一連3戰對手可能都來自泰國，戴資穎賽後也誇讚泰國女單人才輩出，「泰國女單選手一直都在進步，之前只有依瑟儂比較突出，不過後面的布莎南、蓬帕威也都持續進步並帶來威脅，年輕好手可以說是一個接一個上來。」

至於今年初陷入低潮的「羽球王子」王子維，昨天則是以21：13、24：22拍落日前粉碎周天成3連霸美夢的林俊易，自2017年後再度挺進到4強賽，王子維說：「其實真的滿開心的，因為今年初表現沒有很好，直到新加坡後慢慢才進入狀況，教練也一直告訴我要給自己肯定，現在狀況確實慢慢變得比較好。」