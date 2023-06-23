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台北羽賽／王子維復仇拍落林俊易 暌違6年重返4強

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王子維在晉級4強後倒地慶祝。記者林伯東／攝影
王子維在晉級4強後倒地慶祝。記者林伯東／攝影

在昨天16強賽粉碎了我國男單一哥周天成的3連霸美夢後，「左手重砲」林俊易今天遭遇「羽球王子」王子維再次面臨嚴苛挑戰，最終王子維以21：13、24：22勝出，自2017年後再度闖進到台北公開賽男單4強。

今年開季陷入嚴重低潮的王子維，這次台北羽球公開賽不僅順利止敗，還在首輪拍落香港好手李卓耀，第二輪則是擊退戚又仁，今天的8強賽碰上我國男單二哥林俊易，王子維也展現極佳韌性。

在首局賽事中王子維開賽後就迅速取得領先，並逐漸將比分差距拉大，以21：13先下一城。第二局林俊易則是展開反撲，開賽一波7：2的攻勢取得領先，儘管局中王子維一度逆轉，不過林俊易隨即又咬住比分，並且率先取得局點，但林俊易在未能搶下局點的情況下，反倒因為自身失誤讓王子維逆轉戰局，最終王子維就以24：22搶下4強門票，報了去年8強賽輸球的一箭之仇。

而這也是王子維繼2015年與2017年後再一次闖進到台北公開賽4強，至於他前一次在BWF巡迴賽中挺進到4強，則必須追溯到2019年的超級300賽義德莫迪國際賽。

對於今天拿下關鍵一勝與4強賽門票，王子維賽後說：「其實真的滿開心的，因為今年初表現沒有很好，直到新加坡後慢慢才進入狀況，教練也一直告訴我要給自己肯定，現在狀況確實慢慢變得比較好。」

談到年初的低潮，王子維坦言改變打法確實是一大關鍵，「當時幾乎都是採取守勢較多，導致很容易被對手消耗，重點是我還守不住，連輸幾場後心態也確實往下走，但至少現在慢慢回來了。」

王子維 林俊易 羽球

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