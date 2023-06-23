台北羽賽／恐連三戰遭遇泰對手 戴資穎讚年輕好手輩出

我國羽球女單一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽8強賽擊敗泰國選手蘇妮妲（Supanida Katethong）後，不僅明天4強賽將再碰上泰國崔基翁（Pornpicha Choeikeewong），冠軍賽更有可能對上年僅16歲的泰國甜姐兒歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），讓戴資穎直言，泰國羽球女單確實不斷在進步，年輕好手更是一個接一個上來。

泰國女單好手近年來在國際賽事中表現搶眼，除了長期盤踞一姊位置的依瑟儂（Ratchanok Intanon）外，蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）、布莎南（Busanan Ongbumrungpan）與蘇妮妲也都排名在世界前20名，僅次於中國大陸的5人。

而這次台北羽球公開賽泰國女單選手也有亮眼表現，在8強中就占據3人，除了今天輸給戴資穎的蘇妮妲外，崔基翁擊敗白馭珀晉級4強，年僅16歲歐帕妮普也擊敗我國好手宋碩芸，生涯首闖BWF超級300系列4強賽，並將在4強賽碰上美國華裔選手張蓓雯。

這也讓戴資穎在今天擊敗蘇妮妲後，不僅明天將對上崔基翁，冠軍賽也可能要面對歐帕妮普，一連三戰都可能對上泰國選手，她說：「泰國女單選手一路都在進步，之前只有依瑟儂比較突出，不過後面的布莎南、蓬帕威也都持續進步並帶來威脅，年輕世代的好手可以說是一個接一個上來。」