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台北羽賽／晉4強創最佳 蘇力揚不僅運氣好更能把握機會
生涯首度闖進台北羽球公開賽男單8強賽的土銀年輕好手蘇力揚，今天在男單8強賽遭遇馬來西亞楊升宙，最終以21：5、21：17直落二勝出，再將生涯最佳紀錄推進到4強。
目前世界排名第42名的蘇力揚，這次台北公開賽一路過斬將，在首輪拍落廖倬甫後，昨天再以直落二擊退印度選手帕魯帕利（Kashyap Parupalli），而今天8強賽蘇力揚原以為將碰上日本名將常山幹太，沒想到名列第6種子的常山幹太卻在昨天爆冷輸給馬來西亞楊升宙。
而今天出戰去年曾擊敗他的楊升宙，蘇力揚在首局就掌握逆風場的優勢，僅失5分就勝出，最終也以直落二勝出，談到挺進4強賽，他說：「今天其實我早就做了最艱難的準備，因為原本以為會打常山幹太，結果楊升宙贏下來。這一次我運氣真的不錯，不過機會來了自己也把握住。」
蘇力揚坦言，過去一年經歷國際挑戰賽的洗禮以及今年加入國家隊的訓練，讓自己有相當多的成長，心態也變得比過去更加穩定，但談到同期的林俊易已經在國際賽場大放異彩，他則說：「一開始我確實會羨慕並且急著想要跟上，但卻是反效果，因為把太多心思都投注在別人身上，不過他的好表現對我確實是激勵，或許有些人可以很快就達到目標，但我可能需要一步一腳印走穩。」
而蘇力揚在闖進4強後，明天將對上第5種子的香港好手伍家朗與第3種子的印度普拉諾（H. S. Prannoy）之戰的勝方，讓他直言相當期待，而晚間另外一場男單8強賽將上演內戰，由「左手重炮」林俊易出戰「羽球王子」王子為，也代表男單4強賽將確定有2位我國選手將出賽。
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