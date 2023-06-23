快訊

台北羽賽／首局打得有驚無險 戴資穎直落二晉級4強

泰坦號失事！遇難執行長曾引麥帥名言 承認「打破一些規則」造潛水器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北羽賽／晉4強創最佳 蘇力揚不僅運氣好更能把握機會

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
蘇力揚闖進到台北羽球公開賽男單4強賽。圖／報系資料照
蘇力揚闖進到台北羽球公開賽男單4強賽。圖／報系資料照

生涯首度闖進台北羽球公開賽男單8強賽的土銀年輕好手蘇力揚，今天在男單8強賽遭遇馬來西亞楊升宙，最終以21：5、21：17直落二勝出，再將生涯最佳紀錄推進到4強。

目前世界排名第42名的蘇力揚，這次台北公開賽一路過斬將，在首輪拍落廖倬甫後，昨天再以直落二擊退印度選手帕魯帕利（Kashyap Parupalli），而今天8強賽蘇力揚原以為將碰上日本名將常山幹太，沒想到名列第6種子的常山幹太卻在昨天爆冷輸給馬來西亞楊升宙。

而今天出戰去年曾擊敗他的楊升宙，蘇力揚在首局就掌握逆風場的優勢，僅失5分就勝出，最終也以直落二勝出，談到挺進4強賽，他說：「今天其實我早就做了最艱難的準備，因為原本以為會打常山幹太，結果楊升宙贏下來。這一次我運氣真的不錯，不過機會來了自己也把握住。」

蘇力揚坦言，過去一年經歷國際挑戰賽的洗禮以及今年加入國家隊的訓練，讓自己有相當多的成長，心態也變得比過去更加穩定，但談到同期的林俊易已經在國際賽場大放異彩，他則說：「一開始我確實會羨慕並且急著想要跟上，但卻是反效果，因為把太多心思都投注在別人身上，不過他的好表現對我確實是激勵，或許有些人可以很快就達到目標，但我可能需要一步一腳印走穩。」

而蘇力揚在闖進4強後，明天將對上第5種子的香港好手伍家朗與第3種子的印度普拉諾（H. S. Prannoy）之戰的勝方，讓他直言相當期待，而晚間另外一場男單8強賽將上演內戰，由「左手重炮」林俊易出戰「羽球王子」王子為，也代表男單4強賽將確定有2位我國選手將出賽。

林俊易 羽球

延伸閱讀

台北羽賽／爆冷拍落麟洋配 林家佑：壓力不在我們身上

圖輯／台北羽賽林俊易擊敗周天成晉級8強

台北羽賽／擊退周天成晉8強 林俊易直言心態成長是關鍵

台北羽賽／粉碎周天成3連霸夢 林俊易8強會師王子維

相關新聞

台北羽賽／首局打得有驚無險 戴資穎直落二晉級4強

今年將挑戰個人台北公開賽第5冠的我國羽球一姊戴資穎，今天在女單8強賽遭遇世界排名第18名的泰國選手蘇妮妲（Supanid...

台北羽賽／恐連三戰遭遇泰對手 戴資穎讚年輕好手輩出

我國羽球女單一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽8強賽擊敗泰國選手蘇妮妲（Supanida Katethong）後，不僅明天4...

台北羽賽／晉4強創最佳 蘇力揚不僅運氣好更能把握機會

生涯首度闖進台北羽球公開賽男單8強賽的土銀年輕好手蘇力揚，今天在男單8強賽遭遇馬來西亞楊升宙，最終以21：5、21：17...

台北羽賽／原訂24日晚就離台 泰16歲甜心首闖4強擬改航班

世界排名第54名的16歲泰國羽球甜姐兒歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），這在來台參加台北羽球公開賽掀...

羽球／員榮盃3年參賽選手倍增 期許培育下一個「小戴」

來自全國近1100名羽球好手，今天起一連3天到彰化縣員林市西區體育館，參加2023第三屆員榮盃全國羽球錦標賽。開球典禮中...

柔道／烏蘭巴托大滿貫賽 楊勇緯爆冷次輪止步

「柔道男神」楊勇緯今天在烏蘭巴托大滿貫賽男子60公斤級次輪爆冷不敵中立個人選手阿卜杜拉耶夫（俄羅斯），無緣本季首面國際賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦