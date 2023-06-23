羽球／員榮盃3年參賽選手倍增 期許培育下一個「小戴」

來自全國近1100名羽球好手，今天起一連3天到彰化縣員林市西區體育館，參加2023第三屆員榮盃全國羽球錦標賽。開球典禮中員榮醫療體系總院長張克士表示，東方人因體型限制，有些運動競賽項目難與西方人一決高下，但羽球不需魁武高大身材，所以培育出羽球天后戴資穎，也可見羽球是適合國人的運動。

員榮盃3天賽事，個人雙打50組、團體123組，今天賽程為個人雙打組及團體組，明、後兩天是社會團體組和休閒團體組，甲組球員就有70多人。員榮醫療體系總院長張克士、彰化縣副縣長林田富、立法委員陳素月、員林市長游振雄、國民黨立委參選人縣議員鄭俊雄等人共同主持開球。

第一屆員榮盃羽球賽300多人報名、去年700多人參賽，今年約1100人參加，可見員榮盃羽球錦標賽已有全國知名度，希望年年擴大，成為全國重要羽球賽事，為國家培養出更多像戴資穎一樣的好手，為國爭光。