柔道／烏蘭巴托大滿貫賽 楊勇緯爆冷次輪止步

「柔道男神」楊勇緯今天在烏蘭巴托大滿貫賽男子60公斤級次輪爆冷不敵中立個人選手阿卜杜拉耶夫（俄羅斯），無緣本季首面國際賽獎牌，而林真豪在女子48公斤級連過2關，闖進第3輪。

在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽今天揭開序幕，台灣柔道代表隊共11人參賽，爭取奧運積分，包括東京奧運國手楊勇緯、林真豪在內5名選手，都在首日出賽。

東京奧運柔道銀牌得主楊勇緯目前在男子60公斤級奧運積分排名暫列第5，但今年還在適應新規則和裁判尺度，在2月巴黎大滿貫賽、5月世錦賽都空手而歸，還在尋求個人本季首面獎牌。

楊勇緯去年曾闖進烏蘭巴托大滿貫賽男子60公斤級決賽，以銀牌作收，這次為大會頭號種子，首輪輪空，次輪出戰俄羅斯名將阿卜杜拉耶夫（RamazanAbdulaev），而阿卜杜拉耶夫這次以中立運動員身分參賽，目前奧運積分排名第49。

雙方曾在2021年阿布達比柔道大滿貫賽金牌戰交手，最終由楊勇緯帶走生涯首面大滿貫金牌，今天卻未能複製同樣戲碼，楊勇緯先被對手摔到1個半勝，隨後嘗試反攻未果，最終仍落敗，無緣晉級。

教練劉文等接受中央社記者訪問時表示，楊勇緯整體攻擊和抓握、搶手技術都優於對手，但今天在施展單臂過肩摔發生失誤，轉身時被對手逮到機會，反而被對方控制。

除了林真豪晉級女子48公斤級第3輪賽事外，男子66公斤級鄭彥銘 、女子52公斤級林徐琬筑、女子57公斤級葉雅惠都在首輪淘汰。

體育署表示，依據國際柔道總會所公布的2024巴黎奧運柔道參賽資格，選手於2022年6月24日至2024年6月23日期間，參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等賽事成績累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前17名選手將取得參賽資格；或經由各洲配額，並依奧運積分排名順序也可取得參賽資格，其中亞洲區配額是男、女選手各10名。