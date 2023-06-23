台北羽賽／小戴、白馭珀晉8強 林俊易擊敗小天

台北羽球公開賽昨天展開16強賽程，我國一姊戴資穎遭遇年僅19歲的印度小將赫曼特，最終僅花29分鐘就以21：11、21：6搶下8強門票，至於我國男單排名前二的周天成與林俊易則是在16強上演內戰，最終林俊易以21：19、11：21、21：15粉碎周天成3連霸美夢。

日前剛過29歲生日的戴資穎，台北公開賽展現壓倒性實力，在首輪直落二拍退梁庭瑜後，昨則是花不到半小時就擊敗世界排名第57名的赫曼特，今天8強賽將遭遇泰國蘇妮妲，有望與昨天同樣搶下8強賽門票的我國好手白馭珀在4強賽會師。

戴資穎在比賽勝出後，場邊也一度響起生日快樂的歌聲，談到近兩年在國內出賽球迷對於她的熱情支持與告白，她也認為台灣球迷近年有愈來愈「不含蓄」跡象，「可能我們出去外面比賽，有一些場館球迷比較瘋狂，大家看到以後也把它帶回來，更可以看見球迷熱情。」

至於男單世界排名第6名與24名的周天成與林俊易，昨在16強上演內戰，也是兩人繼泰國公開賽再度碰頭，前一次遭到逆轉輸球的林俊易，這次在決勝局擋下周天成的反撲，以局數2：1勝出，粉碎周天成3連霸美夢，林俊易連兩年闖進8強。

東京奧運男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，昨在16強賽以15：21、21：23不敵我國組合林家佑／林永晟，生涯首度在BWF巡迴賽中不敵自家人。