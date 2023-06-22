台北羽賽／女雙李佳馨、鄧淳薫攜手出擊 8強平本季最佳

中租女雙李佳馨／鄧淳薫今天在超級300系列台北羽球公開賽，以21：9、21：9輕取澳洲組合凱特琳易（Kaitlyn EA）／薩莫維爾（Gronya Somerville），晉級女雙8強，也追平本季在超級賽的最佳成績。

鄧淳薫從雙打起家，李佳馨則從單打轉入雙打，兩人在去年於超級300等級澳洲羽球公開賽殺入4強，國際系列賽奧地利公開賽、國際挑戰賽本迪戈國際賽奪下2座冠軍，證明兩人越來越合拍。

只是在合作過程中難免會遇到問題，尤其李佳馨是單打出身的球員，跟鄧淳薫合作後勢必會出現尷尬期，起初兩人都只能各打各的，靠著個人能力在雙打賽事拚鬥。李佳馨透露，如果在國際賽還是各打各的，絕對沒辦法在國際賽獲得競爭力，所以默契勢必要有所提升。

經過去年征戰超過10場國際賽，以及本季開始晉身BWF超級系列賽，李佳馨、鄧淳薫默契提升不少，兩人每拍銜接上更能心領神會，知道何時該幫忙，何時可以出手給予對手重擊，戰術搭配也比較純熟，不是一味各忙各的。李佳馨認為，兩人自從打國際賽後確實進步很多，但在細節上還是需要加強，才能展現一定的競爭力。

由於李佳馨除了女雙之外還有混雙賽事，因此在比賽日經常遇到一天兩戰，至於該如何撐過體力撞牆期？李佳馨打趣表示，當然就是靠隊友幫忙，她就單純負責在網前配球。李佳馨指出，一日兩戰其實還好，今日打完混雙賽事休息約2小時30分鐘又接著打女雙，雖然休息時間看似短，但反而比較好調整，畢竟如果休息時間拉長，屆時還要重新熱身也是挺麻煩的。

由於巴黎奧運積分賽從5月開始計算，李佳馨、鄧淳薫都懷抱著征戰奧運的夢想，因此不僅要在台北公開賽打出佳績，更想追求每站賽事都穩定獲得成績。李佳馨、鄧淳薫在8強將對上台灣另一組合劉巧芸／汪鬱喬，尋求追平去年澳洲公開賽的4強成績。