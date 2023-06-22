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台北羽賽／爆冷拍落麟洋配 林家佑：壓力不在我們身上

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林家佑／林永晟在爆冷擊敗麟洋配後，興奮倒地怒吼。記者林伯東／攝影
林家佑／林永晟在爆冷擊敗麟洋配後，興奮倒地怒吼。記者林伯東／攝影

台北羽球公開賽今天接連傳出爆冷賽事，在我國男單一哥周天成不敵「左手重炮」林俊易後，男雙東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，也在16強賽面對從資格賽晉級的林家佑／林永晟，最終以15：21、21：23敗下陣來，無緣8強。

在2019年合拍後還不曾在BWF巡迴賽書給自家人的「麟洋配」，去年台北羽球公開賽還一路殺進到冠軍賽後，才不敵馬來西亞萬緯聰／鄭凱文，以亞軍成績作收。

不過今年兩人卻在16強賽就遭到狙擊，今天碰上去年才開始合作的林家佑／林永晟，卻在首局就屈居下風，儘管第二局在對手取得賽末點時，「麟洋配」一度力挽狂瀾化解對手2個賽末點，但最終仍是遭直落二擊退，止步於16強。

對於爆冷擊敗「麟洋配」，林家佑指出，這次比賽其實壓力不在他們身上，心裡只想著要衝擊對手，把該打得表現出來，「我們去年才開始合作，5月時有跟周天成出國當他的陪練，雖然泰國賽我們在資格賽首輪就止步，但也看到很多各國選手的表現，吸收了不少東西。」

林家佑與林永晟過去曾與不同搭檔闖進過台北羽球公開賽8強，其中林永晟去年就是與李佳翰搭檔，最終在8強賽不敵「麟洋配」，談到攜手進軍8強賽，林家佑說：「其實報名這場比賽後，我們只看到今天這場比賽，今天也做好會輸的準備下去打，後面就沒有看到，接下來就是放鬆打。」

麟洋配 羽球 周天成

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