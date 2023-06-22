台北羽賽／擊退周天成晉8強 林俊易直言心態成長是關鍵

去年在台北羽球公開賽挺進4強創下生涯新紀錄的我國「左手重炮」林俊易，過去一年來世界排名大幅攀升成為我國男單二哥，而今天他在台北羽球公開賽男單16強賽遭遇一哥周天成，最終以21：19、11：21、21：15勝出，賽後林俊易也直言，這一勝並不會讓他覺得自己贏過學長，但自己心態上確實也比過去更不容易放棄。

世界排名第24名的林俊易，5月底才在泰國公開賽與周天成交手，不過當時在先贏下首局的情況下，最終遭到逆轉吞敗，不過今天林俊易沒有再讓勝利從手中溜走，在同樣先拿下首局、輸掉第2局後，決勝局他擋下周天成的猛烈反撲，最終以21：15勝出，連續兩年搶下8強賽門票，也粉碎了周天成的連霸美夢。

對於今天與周天成再度交手，林俊易坦言開賽後還是被學長壓著打，直到比賽中後段才慢慢找到節奏，尤其是第三局把握住打得較順的半場進攻機會，最終才能驚險贏得比賽，他說：「其實我不會覺得自己贏學長，頂多只是打平，但過去一年我覺得自己心態變得比較不會那麼容易放棄，可能是自己成長的地方。」

至於周天成賽後也不吝嗇誇讚林俊易的表現，並直言失誤過多是今天輸球的關鍵，對於不敵林俊易他則說：「這也證明台灣還是有很多好手的。」

林俊易在晉級後，將連續兩年在8強賽與「羽球王子」王子維碰頭，去年雙方在苦戰3局後由林俊易險勝，談到兩人將再度交鋒，他說：「感覺得出來學長狀況愈來愈好，明天可能會打得比較辛苦一點，我就是抱持著衝擊的心態去挑戰。」