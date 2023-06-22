桌球／WTT突尼斯挑戰賽 林昀儒陳思羽混雙過頭關

台灣混雙組合林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）突尼斯挑戰賽混雙首輪僅花不到15分鐘，以3比0淘汰美國組合梁吉善與王艾米，挺進8強。

台灣桌球一哥林昀儒4月參加WTT新鄉冠軍賽左手受傷後，5月世界桌球錦標賽上場時左手仍纏著繃帶，這次參加在突尼西亞舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）突尼斯挑戰賽，僅報名單打和混雙，而混雙搭檔陳思羽則是3線出擊。

林昀儒與陳思羽前一站世錦賽止步8強，睽違近1個月再度合拍，榮膺突尼斯挑戰賽混雙頭號種子，而陳思羽去年曾與馮翊新搭檔闖進混雙決賽，以銀牌作收。

台灣組合今天首輪迎戰美國組合梁吉善與王艾米，首局先以11比4先聲奪人，次局歷經2比3落後，隨後拉出5比0攻勢，甩開對手，以11比6再搶下1局。

第3局美國組合自亂陣腳，林昀儒與陳思羽一路領先，以11比5贏得勝利，8強賽對手將是世界排名第13、今年曾在果阿挑戰賽奪冠的韓國組合張禹珍與田志希。

林昀儒稍作休息後，將在男單賽事上陣，與韓國小將趙大成爭奪16強門票。而陳思羽在首日會內賽賽程還有2場比賽要打，女雙先與黃怡樺合體，首輪迎戰香港組合李清韻與朱成竹，而女單首輪將與香港選手朱成竹狹路相逢。