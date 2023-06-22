台北羽賽／出賽必遇告白 戴資穎笑稱球迷愈來愈不含蓄

我國女單一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽女單16強賽遭遇年僅19歲的印度小將赫曼特（Tanya Hemanth），最終僅花29分鐘就直落二勝出，對於端午連假的第一天就有不少球迷進場為她加油甚至是對著她告白，戴資穎賽後也笑稱，台灣球迷近年來確實愈來愈「不含蓄」。

過去曾4度拿下台北羽球公開賽冠軍的戴資穎，今年將挑戰個人第5冠，也是首次的2連霸，而在前兩輪賽事中她也展現壓倒性實力，分別擊敗我國選手梁庭瑜以及印度小將赫曼特，再度挺進到8強賽。

對於今年台北羽球公開賽移師到天母體育館舉行還適逢端午連假，但今天依舊有不少球迷進場為她加油，甚至是對著她告白和唱生日快樂歌，當被問到台灣球迷是不是相較於國外更為含蓄時，戴資穎則笑稱國內球迷其實是愈來愈「不含蓄」，「可能我們出去外面比賽，有一些場館的球迷真的會比較瘋狂，大家看到以後也把它帶回來。」

戴資穎也舉例，像是日前剛落幕的印尼公開賽，比賽氛圍就是出了名的「熱鬧」，所以選手就必須想辦法保持專注力，至於在日本舉行的賽事則是相對「安靜」許多，大會甚至會廣播請球迷不要大聲加油，改以鼓掌代替，不過這也成為選手在各國比賽時的有趣之處。