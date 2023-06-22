台北羽賽／戴資穎29分鐘速勝印度小將 8強賽輕鬆到手

我國羽球一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽遭遇世界排名第57名的印度19歲小將赫曼特（Tanya Hemanth），最終僅花29分鐘就以21：11、21：6直落二勝出，挺進到8強賽。

世界排名第4名的戴資穎，這次台北羽球公開賽在首輪以21：16、21：17直落二擊敗我國好手梁庭瑜後，今天則是遭遇19歲小將赫曼特，也是雙方生涯首度交手。

不過在經驗與實力都佔據優勢的情況下，戴資穎整場比賽都壓著對手打，首局前段再靠著一波5：0拉開差距後，逐漸擺脫對手的糾纏，最終以21：11先下一城，第二局戴資穎乘勝追擊，開賽就先打出一波9：0攻勢，且也未給赫曼特太多進攻機會，最終就以21：6勝出，輕鬆奪下8強人門票

戴資穎在挺進到8強後，接下來將遭遇泰國蘇妮妲（Supanida Katethong）與越南阮垂玲之戰的勝方。