快訊

政大教職員爆歧視還譏「神經病」 南韓留學生揭誇張惡行：像垃圾場的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北羽賽／白馭珀挺進8強平紀錄 解密髮帶盡是皮膚貼

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
白馭珀挺進8強追平個人台北公開賽最佳成績。記者劉肇育／攝影
白馭珀挺進8強追平個人台北公開賽最佳成績。記者劉肇育／攝影

在近5場比賽都是一輪遊後，我國女單好手白馭珀本周在台北羽球公開賽順利止敗後，今天的16強賽面對年紀與實力相仿的美國華裔好手王苑力，最終以21：16、21：19直落二勝出，挺進到女單8強賽，也追平個人在台北公開賽的最佳成績，讓她直言希望接下來能夠繼續向前邁進，與戴資穎會師。

目前世界排名第23名的白馭珀，這次台北羽球公開賽在首輪擊敗我國另一名好手洪毅婷後終止5連敗，而今天面對世界排名36名的美國華裔好手王苑力，先是在首局逆轉勝出，第二局同樣在開賽落後的情況下於局中逆轉戰局，僅管在20：15取得5個賽末點時一度被對手連續化解4個，但最終仍是以21：19勝出，搶下8強賽門票。

對於今天與王苑力打出一場激戰，白馭珀指出，自己與王苑力年紀相仿也相當熟悉彼此，過去交手同樣是有輸有贏，不過今天自己是帶著強烈的贏球企圖心，「今天這場我特別希望拿下，至少追平上次的成績，也希望能晉級到4強跟小戴會師。」

白馭珀這次台北公開賽前兩場都帶著「髮帶」出賽，而今天賽後她也解密這其實是跟防護員借用皮膚貼特製，「這次比賽前原本想說有時間可以剪頭髮，但最後還是決定先把狀態調整好，所以就用這個頂替一下，小朋友千萬不要學喔。」

對於日前在新加坡公開賽不敵中國大陸好手陳雨菲後，兩人一度在大會人員邀請下一起錄製抖音跳舞影片，事後也不少陳雨菲粉絲到白馭珀的粉絲團上為她加油，談起這段趣事時白馭珀說：「當時雨菲在旁邊受訪後，大會人員邀請她一起來跳，她一口就答應了，讓我有點驚訝，而且她全程都很淡定，這種大將之風我真的要跟她學習。」

陳雨菲 羽球 戴資穎

延伸閱讀

台北羽賽／周天成苦戰71分鐘逆轉勝印度好手 賽後比愛心感謝球迷

台北羽賽／王子維擊敗香港好手晉級第二輪

台北羽賽／苦戰71分鐘逆轉勝 周天成迎接「寶島內戰」

台北羽賽／中租小將扳倒大馬一姊！黃瀞平打出驚奇

相關新聞

台北羽賽／戴資穎29分鐘速勝印度小將 8強賽輕鬆到手

我國羽球一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽遭遇世界排名第57名的印度19歲小將赫曼特（Tanya Hemanth），最終僅花...

台北羽賽／出賽必遇告白 戴資穎笑稱球迷愈來愈不含蓄

我國女單一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽女單16強賽遭遇年僅19歲的印度小將赫曼特（Tanya Hemanth），最終僅花...

台北羽賽／白馭珀挺進8強平紀錄 解密髮帶盡是皮膚貼

在近5場比賽都是一輪遊後，我國女單好手白馭珀本周在台北羽球公開賽順利止敗後，今天的16強賽面對年紀與實力相仿的美國華裔好...

圖輯／戴資穎擊敗印度新星 挺進台北羽賽8強

球后戴資穎下午在2023台北羽球公開賽進行16強賽事，她用不到30分鐘的時間，以21：11、21：6直落二擊敗印度新星賀...

永不放棄的 80 歲鐵人 Hulse 16 小時完成 226 超鐵壯舉！

日前舉辦的 IRONMAN Oceania 在澳洲凱恩斯（Cairns）日鬧展開，一位 80 歲的阿公 George Hulse 創造了一個令人歎為觀止的偉大壯舉，他在史詩般難度的 226 鐵人三項賽事中以 16 小時多完成了比賽！讓我們向這位『鐵人阿公』致敬！

台北羽賽／小戴拚連霸首戰開紅盤 先不想主場「最後一舞」

2023台北羽球公開賽昨全面開戰，尋求女單第5冠的「一姊」戴資穎首度亮相，獲球迷滿場歡呼，列頭號種子的小戴也沒遇太大阻礙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦