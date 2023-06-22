台北羽賽／白馭珀挺進8強平紀錄 解密髮帶盡是皮膚貼

在近5場比賽都是一輪遊後，我國女單好手白馭珀本周在台北羽球公開賽順利止敗後，今天的16強賽面對年紀與實力相仿的美國華裔好手王苑力，最終以21：16、21：19直落二勝出，挺進到女單8強賽，也追平個人在台北公開賽的最佳成績，讓她直言希望接下來能夠繼續向前邁進，與戴資穎會師。

目前世界排名第23名的白馭珀，這次台北羽球公開賽在首輪擊敗我國另一名好手洪毅婷後終止5連敗，而今天面對世界排名36名的美國華裔好手王苑力，先是在首局逆轉勝出，第二局同樣在開賽落後的情況下於局中逆轉戰局，僅管在20：15取得5個賽末點時一度被對手連續化解4個，但最終仍是以21：19勝出，搶下8強賽門票。

對於今天與王苑力打出一場激戰，白馭珀指出，自己與王苑力年紀相仿也相當熟悉彼此，過去交手同樣是有輸有贏，不過今天自己是帶著強烈的贏球企圖心，「今天這場我特別希望拿下，至少追平上次的成績，也希望能晉級到4強跟小戴會師。」

白馭珀這次台北公開賽前兩場都帶著「髮帶」出賽，而今天賽後她也解密這其實是跟防護員借用皮膚貼特製，「這次比賽前原本想說有時間可以剪頭髮，但最後還是決定先把狀態調整好，所以就用這個頂替一下，小朋友千萬不要學喔。」

對於日前在新加坡公開賽不敵中國大陸好手陳雨菲後，兩人一度在大會人員邀請下一起錄製抖音跳舞影片，事後也不少陳雨菲粉絲到白馭珀的粉絲團上為她加油，談起這段趣事時白馭珀說：「當時雨菲在旁邊受訪後，大會人員邀請她一起來跳，她一口就答應了，讓我有點驚訝，而且她全程都很淡定，這種大將之風我真的要跟她學習。」