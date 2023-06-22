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永不放棄的 80 歲鐵人 Hulse 16 小時完成 226 超鐵壯舉！

運動筆記／ 李吳菊

圖/@ironmanoceania

日前舉辦的 IRONMAN Oceania 在澳洲凱恩斯（Cairns）日鬧展開，一位 80 歲的阿公 George Hulse 創造了一個令人歎為觀止的偉大壯舉，他在史詩般難度的 226 鐵人三項賽事中以 16 小時多完成了比賽！讓我們向這位『鐵人阿公』致敬！

當 Braden Currie、Kylie Simpson 兩人分別奪下男子組、女子組冠軍寫下賽事紀錄後，George Hulse 終於抵達了終點，雖然此時他已經落後這兩位選手 8 小時了，但他的決心與毅力卻燃起了無數觀眾的心！George Hulse 展現他頑強的精神與韌性，他以 16:24:39 的總成績完成了比賽，在進入終點時舉起雙拳，向周圍的人們送上熱情的擊掌，周遭的人們也被他的鬥志與精神所感染。

George Hulse 在游泳項目先是耗時 1:30:44 完成了 3.8 公里、接著轉換到了腳踏車項目，他依然保持他良好的節奏騎行，穿越 180 公里的路程耗時 7:47:09 ，當多數人可能已經疲憊不堪時，這位已經 80 歲的阿公卻仍毫不氣餒，面對坐後的大魔王－馬拉松。他依然堅持下去在漆黑的夜晚中奔跑者，最終以 6:38:49 完成了馬拉松項目，當他準備踏過終點線前，他獲得了一片熱烈的掌聲與喝采！他高舉著雙手享受著掌聲、歡呼聲心滿意足的結束了這趟 226 之旅。George Hulse 的故事絕對是一個勵志的範例，他的努力、毅力、以及不畏年紀、不屈不撓的精神是我們所有人的榜樣，他也向我們證明年齡只是一個數字，真正的力量是源自於內心的堅強意志！雖然年華已逝，但一顆不屈的心靈，將永遠把他的勇氣、毅力留在了我們的記憶中。

延伸閱讀：【話題】人生不設限！3 位 80 歲爺爺堅持到底 完賽鐵人三項世錦賽 226 公里

責任編輯：Ian

賽事話題，盡在跑步筆記

鐵人三項

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