台北羽賽／小戴輕鬆過頭關 連霸開紅盤

2023台北羽球公開賽昨全面開戰，尋求女單第5冠的「一姊」戴資穎首度亮相，獲球迷滿場歡呼，列頭號種子的小戴也沒遇太大阻礙，以21：16、21：17擊敗同胞梁庭瑜，為連霸開紅盤。

小戴分別在2012、16、18和去年台北公開賽登頂，這次挑戰破紀錄第5冠，也為後續國際賽打基底。今年賽事移師台北市立大學天母體育館，對校友小戴宛如「雙重主場」，但她不熟悉母校體育館，笑說：「研究所畢業典禮有來過。」小戴打完首戰自評，還在適應場館風向，失誤有點多。

戴資穎先前就有提到，預計巴黎奧運後退役，本屆奧運明年7月26日開幕、8月11日閉幕，2024年台北公開賽則是9月3日開打。今年是不是小戴主場「最後一舞」？她強調專注現在，還有9月杭州亞運和多場重要賽事，「先問今年的事就好，明年還太遠。」

前天剛過29歲的小戴也透露，家中並沒特別過生日習慣，團隊今年特別準備自己喜歡的冰淇淋生日蛋糕給她驚喜，開心之餘倒是沒許下特別願望，「希望自己這兩年打球的時間，可以保持身體健康，這樣就好了。」

世界排名第4的戴資穎領銜，昨天女單首輪包括白馭珀、宋碩芸、黃瀞平、邱品蒨都闖進第2輪，但列第4種子的許玟琪意外落馬。