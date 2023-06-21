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台北羽賽／苦戰71分鐘逆轉勝 周天成迎接「寶島內戰」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成苦戰3局晉級第二輪，和物理治療師高敏珊一同比出愛心手勢送給球迷。記者季相儒／攝影
周天成苦戰3局晉級第二輪，和物理治療師高敏珊一同比出愛心手勢送給球迷。記者季相儒／攝影

世界排名第6的我國羽球「一哥」周天成是台北羽球公開賽男單最高位種子，今天挑戰衛冕的第一步卻走得不輕鬆，面對世界排名39的印度對手曼朱納特（Mithun Manjunath）打滿3局，且3局都陷入落後，歷經1小時又11分鐘苦戰才以21：18、14：21、21：16留下勝利，比出愛心手勢回應熱情的主場球迷。

周天成是台北公開賽2016、2017、2019和2022年冠軍得主，且賽事2020和2021年因新冠疫情取消，小天今年還有機會成為賽史首位男單3連霸選手，但今天壓軸登場的小天遇苦戰，首局一開賽就陷入0：5落後，但他克服最多7分落後劣勢，靠局末一波4：0逆轉，驚險以21：18先下一城。

第二局小天又是開局就以0：4落後，這次曼朱納特沒讓領先讓人，以21：14扳平局數。

決勝局曼朱納特又先取得2：0領先，這次小天很快回應，局末更打出幾顆好球，像是16：14時多拍攻防下逼出曼朱納特小球掛網，領先擴大到3分外，還讓曼朱納特扶膝喘息；17：15時小天剛好滾網過的小球更讓曼朱納特飛身救球不及，直接趴倒在球場。

最終小天在滿場球迷歡呼中以21：16打下勝利，他坦言天母北市大體育館的風勢仍在適應，「（球場）很快又很慢，不是很好控制，側風掌控沒很好，打起來很掙扎。」他也提到，今天殺球得分並不多，多是靠多拍來回消耗對手體力，加上決勝局末的幸運球增加氣勢，才有繼續出賽的機會。

明天第二輪就要碰同胞「左手重砲」林俊易，兩人先前泰國公開賽才剛交手過，3局逆轉奪勝的小天邊喘邊說：「就是打吧，先好好恢復，再想辦法。」

周天成苦戰3局晉級台北羽球公開賽第二輪。記者季相儒／攝影
周天成苦戰3局晉級台北羽球公開賽第二輪。記者季相儒／攝影
周天成苦戰3局晉級台北羽球公開賽第二輪。記者季相儒／攝影
周天成苦戰3局晉級台北羽球公開賽第二輪。記者季相儒／攝影
周天成（左）和印度對手曼朱納特激戰，比出大拇指讚賞對手。記者季相儒／攝影
周天成（左）和印度對手曼朱納特激戰，比出大拇指讚賞對手。記者季相儒／攝影

羽球 周天成 林俊易

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