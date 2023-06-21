台北羽賽／中租小將扳倒大馬一姊！黃瀞平打出驚奇

上月帶著韌帶撕裂的左腳踝打下全大運女單金牌，中租小將黃瀞平馬上轉戰國際賽，結束歐洲5站賽事回台參加2023台北羽球公開賽，首度參賽的她今天以22：20、21：15扳倒列女單第8種子的馬來西亞「一姊」吳堇溦，迎接生涯第一場台北羽球公開賽勝利。

不只是台北賽首勝，今天也是黃瀞平生涯在BWF超級300賽事的第一勝，她坦言賽前完全沒想過贏球，「但碰上這種世界級頂尖選手，就是要有耐心，知道過程會很多拍，要去打好每顆球。」

目前排名68的黃瀞平，前天才從法國返回台灣，但她認為時差不影響備戰，透過賽前不停看對手影片，且心態不急躁，不論領先或落後，保持好挑戰者心態衝擊強敵，才有今天扳倒世界排名30好手的演出。

黃瀞平早就在國內打出成績，全中運國女、高女都拿過金牌，今年全大運再為台北商大奪下隊史首面女單金牌，歐洲5站吸取國際賽經驗也有收穫，中租教練楊鈞翔說：「心態很重要，她在歐洲跟一些優秀選手對抗後，明確知道自己哪些不足需要修正，從中也去累積賽事經驗，讓自己更努力去投入訓練。」

楊鈞翔指出，黃瀞平是中租球團積極栽培的年輕選手之一，出手隱蔽性、擊球質量好、網前的小球也不錯，都是優勢，初次站上台北賽舞台能減少失誤，就有扳倒兩屆世青金牌表現。