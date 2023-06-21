快訊

炎亞綸亂入耀樂記者會道歉 網分析「2意圖」痛批：真的很卑劣

獨／新光金控再爆黑馬 由吳東明出任金控副董事長

台北羽賽／回主場擺脫低潮 王子維首輪拍下種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影

上半年勝少敗多，「羽球王子」王子維回到主場打出不同氣勢，今天台北羽球公開賽首輪面對列第7種子的香港好手李卓耀，王子維克服對戰劣勢，以21：16、21：18晉級，迎接本季寶貴的勝場。

東京奧運國手王子維，本季第二站印度公開賽勝場開張後，接續印尼名人賽、全英公開賽、瑞士公開賽、西班牙公開賽、亞錦賽、馬來西亞名人賽、泰國公開賽到新加坡公開賽都首輪出局，直到前一站印尼公開賽終於中斷連敗，但第二輪就碰丹麥「世界球王」安賽龍，止步第二輪。

目前世界排名28的「羽球王子」坦言，連續吞敗讓他打到「懷疑自己」，甚至自問「要贏一場怎麼那麼難？」，所幸泰國公開賽開始有逐漸找回狀態，印尼勝場入袋後更有信心，「把這股狀態延續，這場滿有信心。」

李卓耀目前世界排名17，過去和王子維6度對戰握有4勝優勢，今天第二局還曾以17：14領先，但王子維先連拿3分追平，17：18時更連下4球逆轉。

晉級第二輪已經追平本季最佳，王子維說：「目標把好的表現延續下去，更有信心一點，現在比前幾戰好滿多，要給自己肯定。」獲勝時獲得全場英雄式歡呼，王子維直呼回到自家比賽感覺「好棒」，他笑說：「希望可以多打幾天，有球打真好！」

「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影
「羽球王子」王子維拍下列第7種子的香港李卓耀，晉級台北公開賽第2輪。記者季相儒／攝影

王子維 羽球 安賽龍

延伸閱讀

台北羽賽／來看戴資穎！壽星21日下午登場

印尼羽賽／復出首戰完成3連霸 球王安賽龍喊瘋狂

印尼羽賽／化解安賽龍5賽末點 周天成仍敗北8強止步

印尼羽賽／周天成輕取加拿大華裔好手 8強迎戰安賽龍

相關新聞

台北羽賽／主場最後一舞？戴資穎：明年還太遠

昨天剛過生日的我國羽球「一姊」戴資穎，今天迎接2023年台北羽球公開賽首戰，面對世界排名63的同胞梁庭瑜沒遇太大阻礙，以...

台北羽賽／壽星挑戰第5冠 戴資穎透露生日願望

昨天剛滿29歲的我國羽球「一姊」戴資穎，今天只花28分鐘就迎接2023台北羽球公開賽首勝，為挑戰台北賽第5冠開出紅盤，賽...

台北羽賽／雙親枋寮種芒果 林俊易盼提升排名助家計

去年打進台北公開賽4強，「左手重砲」林俊易今年持續突破，先是泰國名人賽打下金盃，馬來西亞名人賽更在史詩級的2小時大戰力退...

台北羽賽／回主場擺脫低潮 王子維首輪拍下種子

上半年勝少敗多，「羽球王子」王子維回到主場打出不同氣勢，今天台北羽球公開賽首輪面對列第7種子的香港好手李卓耀，王子維克服...

台北羽賽／中租小將扳倒大馬一姊！黃瀞平打出驚奇

上月帶著韌帶撕裂的左腳踝打下全大運女單金牌，中租小將黃瀞平馬上轉戰國際賽，結束歐洲5站賽事回台參加2023台北羽球公開賽...

台北羽賽／頂膝傷拚戰 葉宏蔚挑戰混雙留冠

頂著顯眼的藍色髮型上場，中租雙打好手葉宏蔚台北公開賽單日2戰，早上混雙和搭檔李佳馨開出紅盤，但晚上和男雙夥伴蘇敬恒先盛後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦