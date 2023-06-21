台北羽賽／回主場擺脫低潮 王子維首輪拍下種子

上半年勝少敗多，「羽球王子」王子維回到主場打出不同氣勢，今天台北羽球公開賽首輪面對列第7種子的香港好手李卓耀，王子維克服對戰劣勢，以21：16、21：18晉級，迎接本季寶貴的勝場。

東京奧運國手王子維，本季第二站印度公開賽勝場開張後，接續印尼名人賽、全英公開賽、瑞士公開賽、西班牙公開賽、亞錦賽、馬來西亞名人賽、泰國公開賽到新加坡公開賽都首輪出局，直到前一站印尼公開賽終於中斷連敗，但第二輪就碰丹麥「世界球王」安賽龍，止步第二輪。

目前世界排名28的「羽球王子」坦言，連續吞敗讓他打到「懷疑自己」，甚至自問「要贏一場怎麼那麼難？」，所幸泰國公開賽開始有逐漸找回狀態，印尼勝場入袋後更有信心，「把這股狀態延續，這場滿有信心。」

李卓耀目前世界排名17，過去和王子維6度對戰握有4勝優勢，今天第二局還曾以17：14領先，但王子維先連拿3分追平，17：18時更連下4球逆轉。

晉級第二輪已經追平本季最佳，王子維說：「目標把好的表現延續下去，更有信心一點，現在比前幾戰好滿多，要給自己肯定。」獲勝時獲得全場英雄式歡呼，王子維直呼回到自家比賽感覺「好棒」，他笑說：「希望可以多打幾天，有球打真好！」