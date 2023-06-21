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台北羽賽／頂膝傷拚戰 葉宏蔚挑戰混雙留冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
葉宏蔚（右）帶傷和男雙搭檔蘇敬恒出賽，但止步首輪。記者季相儒／攝影
葉宏蔚（右）帶傷和男雙搭檔蘇敬恒出賽，但止步首輪。記者季相儒／攝影

頂著顯眼的藍色髮型上場，中租雙打好手葉宏蔚台北公開賽單日2戰，早上混雙和搭檔李佳馨開出紅盤，但晚上和男雙夥伴蘇敬恒先盛後衰，遭會外賽晉級的同胞林秉緯／曾秉強逆轉，成為男雙第一輪唯一出局的種子組合。

葉宏蔚混雙也排種子，他坦言單日兩戰對現階段的自己有些負擔，「星期一才剛檢查完，右膝肌腱撕裂傷，現在是不要惡化就好。」他有先打針處理，今天左膝也是包紮後上陣，但早上打完混雙，晚上進行節奏、球路完全不同的男雙賽程，沒能延續勝場，以21：18、17：21、14：21出局。

葉宏蔚（左）帶傷和男雙搭檔蘇敬恒出賽，但止步首輪。記者季相儒／攝影
葉宏蔚（左）帶傷和男雙搭檔蘇敬恒出賽，但止步首輪。記者季相儒／攝影

世界排名28的葉宏蔚／蘇敬恒是男雙第6種子，今天遭對手排名208的對手擊落，葉宏蔚提到，一方面連打6站，體力、精神都快消耗殆盡，加上和國內選手對戰，球路都熟悉，今天結果代表對手持續在進步，現在就是將重心放在和李佳馨的混雙。

葉宏蔚／李佳馨今年奧爾良名人賽打進決賽，目前世界排名21是國內最佳，台北公開賽排上第5種子，除要挑戰成為第一組留下金盃的純本土組合，下月還要在成都世大運爭取佳績。

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