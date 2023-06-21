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台北城市科大13名休閒系學生 前往日本實習培訓潛水、滑雪證照

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
城市科大13名休閒系學生將前往日本實習。圖／台北城市科技大學提供
城市科大13名休閒系學生將前往日本實習。圖／台北城市科技大學提供

日本觀光大爆發，景點人力需求增加，日本雪の森株式會社首度攜手台北城市科技大學休閒系，直飛來台到校園找人才，城市科大指出，休閒系13名學生將赴日本沖繩和輕井澤實習，培訓潛水、滑雪證照，順利拿到證照後，表現優異就可成為日本觀光區潛水和滑雪教練，可望留任日本或台灣分公司。

城市科大指出今天表示，日本雪の森株式會社在台灣人喜愛的觀光景點沖繩、輕井澤提供潛水及滑雪活動。這次首度和城市科大休閒系合作實習，學生在暑假行前準備，9月到沖繩初級與進階開放水域潛水員證照訓練，10月回高雄滑雪模擬機訓練，11月到明年3月赴輕井澤滑雪業務實習，明年4、5月回本社上課準備潛水員證照考試，5到8月沖繩潛水業務實習。

在日本實習一個月薪資16萬8千日圓，企業提供機票、免費輔導考證照。如考取教練證照，上線能領教練費。休閒系同學藉由海外實習，提升語言和國際交流能力，培養成為跨國休閒產業人才，為自己職涯加分。

城市科大13名休閒系學生將前往ㄖ本實習。圖／台北城市科技大學提供
城市科大13名休閒系學生將前往ㄖ本實習。圖／台北城市科技大學提供

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