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台北羽賽／雙親枋寮種芒果 「左手重砲」林俊易盼提升排名助家計

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影
「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影

去年打進台北公開賽4強，「左手重砲」林俊易今年持續突破，先是泰國名人賽打下金盃，馬來西亞名人賽更在史詩級的2小時大戰力退世界排名第3的日本「一哥」奈良岡功大，現已是國內排名第2的他透露，父母辛苦務農，希望能盡力提升排名、賺取獎金，幫助雙親別那麼辛苦。

林俊易目前世界排名24，僅次於排名第6的「一哥」周天成，今天迎接台北羽球公開賽首戰獲得不少掌聲，他也在「寶島內戰」以21：12、21：18拍下李佳豪，晉級第二輪，有機會明天再度對決周天成。

難得在台灣出賽，林俊易雙親卻沒能到現場，老家在枋寮的「左手重砲」說：「最近芒果季，家人都在採芒果，我以前有時也會回去幫忙，但今天沒有時間。」他提到，雙親務農，主要栽種芒果，小時候就有吃不完的水果，甚至會吃到怕，不過之前有時間就能幫助家人，今年四處征戰沒有時間，雙親也很體諒自己，鮮少打擾，都是他主動打回家關心父母。

林俊易提到，最近芒果季，正是雙親最忙碌的時節，「幾乎是一片山，只有父母在做，很辛苦，希望能把排名和獎金堆上去，幫助家裡。」他台北賽後就要轉往北美參加加拿大公開賽和美國公開賽，再投入成都世大運，國際賽行程滿檔。

馬來西亞公開賽打進4強後，林俊易連3站都「一輪遊」，包括泰國公開賽遭周天成逆轉，台北公開賽兩人有機會第二輪碰頭，林俊易檢討說：「上一場太想贏，掉進他節奏，不然剛開始都有得打。」他強調台北公開賽雖是BWF超級300系列，但會內賽仍有強度，場場都是硬仗。

「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影
「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影
「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影
「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影
「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影
「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影
「左手重砲」林俊易直落2拿下台北羽球公開賽首勝。記者季相儒／攝影
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林俊易 周天成 羽球

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