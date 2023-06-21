台北羽賽／壽星挑戰第5冠 戴資穎透露生日願望

昨天剛滿29歲的我國羽球「一姊」戴資穎，今天只花28分鐘就迎接2023台北羽球公開賽首勝，為挑戰台北賽第5冠開出紅盤，賽後她笑說家裡沒特別過生日的習慣，今年團隊雖有幫她驚喜慶生，但也沒特別許願，只求選手生涯保持健康。

小戴昨天在社群分享團隊送上冰淇淋蛋糕慶生，20日生日的她笑說，團隊是19日晚上就來「突襲」，她開門後還問：「怎麼不是明天？」不過團隊並非記錯日期，是怕當天已要備戰，沒有空檔，才在前一天送上自己很愛的冰淇淋祝福。

「沒特別許什麼願望，希望自己兩年打球的時間，可以保持身體健康，這樣子就好了。」小戴今天提到，9月登場的杭州亞運確定會參賽，其他賽事仍以大站為主，至於明年9月進行的2024年台北公開賽是否參賽就是未知數。

今天小戴獲得主場球迷熱烈歡迎，出現美技就會有大分貝驚呼聲，還有球迷大喊小戴是「寶貝」。獲得一面倒支持的她透露，有聽到「寶貝」的喊聲，還發現裁判有不小心嘴角失守，不過自己仍是專注球場，不會被球迷影響。