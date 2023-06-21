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日本首見FormulaE電動車界一級方程式 東京2024年封街舉辦

中央社／ 東京21日綜合外電報導
被稱為純電動車界一級方程式（Formula 1）賽事的電動方程式（FormulaE）錦標賽，正式決定2024年春天將在日本東京封街舉辦。 新華社
被稱為純電動車界一級方程式（Formula 1）賽事的電動方程式（FormulaE）錦標賽，正式決定2024年春天將在日本東京封街舉辦。 新華社

被稱為純電動車界一級方程式（Formula 1）賽事的電動方程式（FormulaE）錦標賽，正式決定2024年春天將在日本東京封街舉辦，場地選在東京國際展示場附近道路。

日本朝日新聞報導，這將是日本首度舉辦電動方程式分站賽事。

東京都政府表示，國際汽車聯盟（FIA）大會6月20日通過這項決定。電動方程式賽事2014年首度舉辦，至今已在英國倫敦、美國紐約、中國北京等國際各大都市，每年舉辦超過10場分站賽事。

東京賽事預定2024年3月30日登場，屆時將封閉東京國際展示場周邊道路，規劃出一圈長度約3公里的賽道。

電動方程式賽事所使用的車輛，最高時速可達200公里到300公里，東京都政府會在確保安全的情況下，在賽道周圍設置1萬人到2萬人的觀眾席。

東京都知事小池百合子今天說，這是日本國內首度可以這麼近距離觀看世界最高等級賽事，希望大家一起來加油。

小池說，對加速普及零排放車輛（ZEV）及宣傳東京魅力來說，電動方程式賽事將成為絕佳機會。

純電動車不排放溫室氣體也沒有引擎噪音，東京都政府為減少排碳，已針對新車販售提出2030年前達成100%非汽油車，及2035年前達成100%非汽油機車的目標。

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