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台北羽賽／主場最後一舞？戴資穎：明年還太遠
昨天剛過生日的我國羽球「一姊」戴資穎，今天迎接2023年台北羽球公開賽首戰，面對世界排名63的同胞梁庭瑜沒遇太大阻礙，以21：16、21：17過關，在滿場球迷歡呼下晉級第2輪，為衛冕開出紅盤。
世界排名第4的小戴曾在2012、16、18和去年台北公開賽登頂，今年除要尋求賽史第5冠，也要挑戰本季繼亞洲錦標賽的第2冠，不過她對今年台北賽場地天母北市大體育館並不熟悉，笑說：「研究所畢業典禮有來過。」
今天只花28分鐘就闖關，小戴仍在適應場館風向，參加屬於BWF超級300的台北賽也可以為接下來國際賽打基底。
剛過29歲的小戴，先前就提到預計巴黎奧運後退役，本屆奧運明年7月26日開幕、8月11日閉幕，2024年台北公開賽則是9月3日開打，今年是否是小戴主場「最後一舞」？他說：「不知道，明年再看看，先問今年的事就好，明年還太遠。」
首輪就抽到「籤王」的梁庭瑜透露，原本以為拿到10分、8分就差不多，「設定是每局拿到15分以上，都有達到滿開心的。」讓對手得到超出預期分數，小戴笑著回應：「要謝謝我失誤多吧。」
小戴明天迎接第2輪賽事，將和世界排名57的印度19歲小將赫曼特（Tanya Hemanth）首度碰頭。
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