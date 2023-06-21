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台北羽賽／28分鐘拍下同胞 戴資穎挑戰第5冠旋風闖關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影
戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影

昨天剛過生日的我國羽球「一姊」戴資穎，今天迎接2023年台北羽球公開賽首戰，光是出賽就獲得全場球迷熱烈歡呼的女單頭號種子，面對世界排名63的同胞梁庭瑜，首局只花12分鐘就拿下，最終在球迷「小戴小戴，無可取代」歡呼下以直落2晉級第二輪。

世界排名第4的小戴曾在2012、2016、2018和2022年的台北公開賽登頂登頂，今年除要尋求賽史第5冠，也要挑戰本季繼亞錦賽的第2冠。今天小戴光是出場就獲得熱烈歡迎，「小戴我愛你」喊聲此起彼落。

戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影
戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影

戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影
戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影

面對排名有落差的梁庭瑜，小戴開賽就打出9：1攻勢，一記殺球拿下第11分更讓天母台北市大體育館球迷驚呼不斷；恢復比賽後梁庭瑜雖靠連追5分縮小差距，局勢仍由小戴掌握，以21：16先下一城。

第二局小戴雖先陷入0：2落後，但馬上連下5分逆轉，6：4領先時再打出連拿6分攻勢拉開差距，後段雖因失誤較多讓梁庭瑜追到3分差，最終小戴仍以21：17獲勝，比賽僅進行28分鐘。

小戴第二輪對手已經出爐，將碰世界排名57的印度19歲小將赫曼特（Tanya Hemanth）。

戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影
戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影

戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影
戴資穎台北羽賽首輪旋風過關。 記者季相儒／攝影

羽球 戴資穎

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