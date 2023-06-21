足球／梅西轉戰邁阿密國際 首秀預定7/21登場

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）轉戰美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊（Inter Miami CF），邁阿密國際老闆馬斯今天表示，球隊目標是讓梅西在7月21日初登場。

馬斯（Jorge Mas）並表示，邁阿密國際打算補強陣容，再延攬最多5名新球員。

法新社引述「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，馬斯表示，梅西可能在聯盟盃（Leagues Cup）邁阿密國際對上墨西哥勁旅藍十字（Cruz Azul）的比賽初登場。

梅西6月7日證實，與巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）的2年合約6月30日到期後，計劃轉戰美國職業足球大聯盟（Major League Soccer, MLS）。

這項交易尚未完全定案，但「邁阿密前鋒報」援引了解談判情況的消息人士指出，梅西將簽下兩年半合約，每年薪資上看6000萬美元。

「邁阿密前鋒報」報導說，這筆交易還包括「在他退役後」拿到邁阿密國際的股權。

與此同時，馬斯告訴「邁阿密前鋒報」，梅西的合約會遵守美國職業足球大聯盟規定。

「並沒有為梅西加盟邁阿密國際而更改什麼規定。」

外傳邁阿密國際也在運作延攬梅西巴塞隆納時期的隊友布斯克斯（Sergio Busquets），馬斯不願透露與布斯克斯談得如何，也沒有透露外傳將延攬的其他球員名單，但馬斯表示，球隊打算簽下3至5名新球員。

外傳可能加盟的包括艾爾巴（Jordi Alba）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）、迪馬利亞（Angel Di Maria）。