台北羽賽／李家雙胞胎晉級次輪

去年台北羽球公開賽，我國雙胞胎兄弟李芳任／李芳至握有兩個賽末點，卻遭黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋逆轉，今年首輪再遇「內戰」沒錯過機會，直落2拍下江建葦／吳軒毅，成為台北公開賽率先晉級第二輪的台將。

李家雙胞胎去年下半年成為「麟洋配」陪練，今年4月西班牙名人賽爆出冷門，打下世界排名第一的印尼名將法賈／雷扎，最終帶回BWF超級300系列亞軍。兩人目前已到世界排名33，創下搭檔新高，弟弟李芳至7月更要出征成都，單飛參加世大運。

頂著平頭造型的李芳至透露，才剛打下塞班島羽球賽冠軍，前天下午返國就直接從機場到北市大體育館適應場地，後續加上全運會資格賽和國際賽，總共會有連8站比賽，身體雖疲累但抱持享受心情，「也25歲了，再打也沒幾年，盡力去打，沒設立目標，不要有後悔的心態。」

李芳任在世大運選拔時服兵役，錯過和弟弟一同當國手的機會，他坦言有些可惜，「都是命運，順其自然，那時就和學長（麟洋配）一起練習。」他盼世界排名能盡快躋身前30，和「麟洋配」出國時也能報進會內賽，和世界好手一較高下。

台北公開賽屬於BWF超級300系列，昨天進行會外賽和部分會內賽，今天會內賽全面開戰，剛過29歲生日的「一姊」戴資穎和「一哥」周天成都將展開連霸第一步，小戴預計下午2點上場，小天也在第一球場壓軸上陣。