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全運會／選手埋怨自籌經費 竹縣允補助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
赴美的網球國手徐傳恩，為了替新竹縣爭光，今年將自費6萬多元機票費返國參賽。圖／網球代表隊主任委員徐永清提供
赴美的網球國手徐傳恩，為了替新竹縣爭光，今年將自費6萬多元機票費返國參賽。圖／網球代表隊主任委員徐永清提供

全國運動會7月在台南舉辦資格賽，新竹縣代表隊選手需自籌經費，交通、住宿和誤餐費沒補助，引起選手不滿。教育局表示，進入決賽選手已核定補助經費403萬，經協調，資格賽將由教育局另案籌錢補助，未來將編列預算，避免再度發生。

縣議員蔡蕥鍹接到選手陳情，認為對選手不公，無意踐踏尊嚴；網球代表隊選手邱俊凱說，到台南比賽，住宿和交通費用不少，且其他縣市選手都有團隊制服，竹縣連隊服都沒有，氣勢輸人一截，「是有點誇張」。

議員蔡蕥鍹指出，代表新竹縣的選手到台南比賽要自己想辦法籌措交通、住宿和誤餐費。記者黃羿馨／攝影
議員蔡蕥鍹指出，代表新竹縣的選手到台南比賽要自己想辦法籌措交通、住宿和誤餐費。記者黃羿馨／攝影

現正赴美的職業網球國手徐傳恩，為替竹縣爭光，今年將自費6萬多元機票費返國參賽。他表示，代表竹縣是件榮譽的事，但若連基本權益都沒有，會減少留在竹縣的意願。網球代表隊主任委員徐永清說，運動員基本權益一定要有，選手連基本的交通費、住宿、誤餐費都沒有，真的無法接受。

教育局表示，針對全運會「會內賽」即進入決賽選手已核定補助經費403萬，包含交通費、雜費、住宿費及集訓補助等，至於「資格賽」往例都由體育會統籌分配，由於疫情趨緩賽事踴躍，體育會針對資格賽補助經費不足支應，經協調後，資格賽將由教育局另案籌錢補助。

教育局說，今年竹縣參加全運會球類資格賽7項，其中雜費、交通費、住宿費相關補助，已核定其中6個單項委員申請，另1項申請中，未來將與體育會研議預算編列機制，避免此類事件發生。

教育局 住宿 體育 全運會

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