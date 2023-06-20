台北羽賽／花20分鐘速勝！碰阿爾及利亞 麟洋配過頭關

身為台北羽球公開賽的指標球星，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天首戰碰阿爾及利亞對手馬邁里（Koceila Mammeri）／梅德爾（Youcef Sabri Medel），僅僅花20分鐘就迎接勝利。

「麟洋配」去年台北羽球公開賽打下亞軍，今年以第3種子身份出發，首輪面對世界排名75的對手，兩局都一路領先，只花20分鐘就拿到第二輪門票，加入雙胞胎李芳任／李芳至、第4種子李哲輝／楊博軒、陳子睿／盧震、張課琦／柏禮維的晉級行列。

「麟洋配」上半年命運多舛，4月亞錦賽勇闖4強，但王齊麟4強賽為救球傷到右大腿，不得已退賽；5月蘇迪曼盃換李洋成傷兵，他蘇迪曼盃8強面對南韓隊時扭到左腳踝，台北羽球公開賽都是帶傷上陣，不過這次不但是回台且是在母校北市大體育館出賽，讓他直呼心情不同。

目前就讀北市大博士班的王齊麟表示，今天主要是多適應一下場地，希望下一場可以發揮得更好。

台北羽球公開賽屬於BWF超級300系列賽，今天進行會外賽和部分雙打賽程，明天全面開戰，尋求連霸的「一姊」戴資穎和「一哥」周天成都將上陣。

【中央社／台北20日電】

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋今天在台北羽球公開賽帶傷上陣，首輪僅花20分鐘，以21比9、21比11淘汰阿爾及利亞組合馬邁里與梅德爾，挺進16強。

台北羽球公開賽為巴黎奧運積分賽世界羽球聯盟（BWF）超級300系列亞洲第1站，今天在台北市立大學體育館（天母校區）點燃戰火。

王齊麟與李洋今年輪流受傷勢所擾，本季最佳成績為亞洲羽球錦標賽銅牌，目前世界排名第18名，而「麟洋配」去年曾闖進台北公開賽決賽，以亞軍作收，今年為大會第3種子，將再次挑戰冠軍，男雙首輪對手為阿爾及利亞組合馬邁里（Koceila Mammeri）與梅德爾（Youcef Sabri Medel）。

「麟洋配」開賽一路領先，以21比9拿下首局，次局開局再發動8比1猛攻，以21比11贏得勝利，僅花20分鐘就收下16強入場券。

談到今天表現，王齊麟賽後接受媒體聯訪時表示，多適應場地，希望下1場表現更好。

長年在國外征戰，難得在自家學校北市大比賽，李洋透露，在台灣比賽心情會比較不一樣，而在學校出賽心情更不同。

不過，兩人目前大腿或腳踝都還有傷，面對一連串賽事，王齊麟表示，僅能想辦法把比賽打好，但李洋不諱言，養傷同時又要尋求好表現，兩者很難兼顧。

巴黎奧運積分賽啟動，對於兩人同時有傷在身，將是一大挑戰，王齊麟表示：「壓力一定會有，希望場上內容打好，結果自然就好。」

李洋則引述美國職籃NBA波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）一席話勉勵自己，他強調，人活著就有壓力，「我們沒有壓力大到要煩惱下一餐，就努力、盡力面對」。

另外，從資格賽出發的男單好手林祐賢、廖倬甫今天連過2關，晉級會內賽，林祐賢首輪將碰上印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），而廖倬甫將對決自家人蘇力揚。