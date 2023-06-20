足球／孫準浩捲中國踢假球風暴 南韓外交部要求公正調查

中超足球山東泰山隊的南韓外援孫準浩因涉入踢假球嫌疑，遭中國公安逮捕，南韓外交部今天就此表示將持續透過面談等領事協助，確認孫準浩未遭受人權侵害，並要求中方盡快進行公正調查。

南韓外交部官員今天向媒體表示，孫準浩遭中方逮捕至今，已與南韓駐中使館人員進行3次領事面談，確認孫準浩遭中方囚禁的過程及後續都沒有遭受人權侵害，後續規劃再追加面談，也持續透過使館與中方溝通，要求盡快進行公正的調查。

孫準浩5月12日在上海虹橋機場搭機返韓前被中國公安攔下帶走，以非國家工作人員受賄罪行遭刑事拘留，在37天拘留期滿後中國檢方批准逮捕孫準浩。據南韓外交部說明，中國公安的補充調查通常會進行2個月，最長可達7個月，意謂孫準浩可能被關押更長一段時間。

此外，由於中國法律規定，律師不得向當事人以外的第三人透露調查相關具體事項，因此南韓政府也難以取得此案相關詳細進度與內容，但南韓外交部表示仍會與中方保持密切溝通。

與孫準浩是同齡好友兼往日戰友的南韓足球一哥孫興慜也公開表達憂心。朝鮮日報報導，孫興慜19日在大田世界盃球場的記者會上，就有關孫準浩的提問表示，「覺得很心痛」，透露兩人私下經常聯絡，但孫準浩被捕後完全失聯，「現在是什麼狀態都不知道」。

中國不同於南韓的案件處理程序與標準，讓南韓球迷對孫準浩的未來深感不安。同時，中國媒體就此事報導的方式也引發部分球迷不滿與韓媒關注。

韓媒MBN指出，中國當地媒體報導的方式「彷彿已經認定孫準浩有罪」，包括以「孫準浩可能面臨3到10年徒刑」等內容下標，或是以「展現了嚴重不足的競賽實力後遭捕」、「跟其他南韓選手一樣愛喝酒」等內容營造負面形象。

也有關注足壇動態的球迷發文指出，中國媒體與網路上的風向「比想像的還嚴重」，許多中國網友主張「南韓本來就很愛踢假球，都是孫準浩搞壞中國足球的風氣」。不少南韓網友對此大表不滿。

自前中國男足主教練李鐵2022年底遭調查起，中國足協系統至少已有11名高官落馬，孫準浩則是首名因此被逮捕的外援。