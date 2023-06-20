台北羽賽／西班牙拍下世界第一 李芳任、李芳至發願衝擊好手

兩天前剛打下塞班島國際挑戰賽男雙冠軍，我國羽壇雙胞胎兄弟組合李芳任／李芳至昨天下午返國後，行李拉著就直接到天母台北市大體育館，為今天開戰的台北羽球公開賽適應場地，今天首輪順利在「內戰」以21：12、21：15拍下江建葦／吳軒毅，揮別去年首輪出局陰霾。

去年台北羽球公開賽，李家兄弟首輪握有2個「賽末點」下遭「麟洋配」王齊麟／李洋逆轉，今年雖帶著新高排名33參戰，且4月西班牙名人賽決賽逆轉打下世界排名第一的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），兄弟倆對台北賽仍沒特別目標，哥哥李芳任笑說：「設定先贏一場，身體都很疲勞，以不受傷為主。」

兄弟倆去年成為「麟洋配」陪練，現階段目標就是幫助學長拿下巴黎奧運資格，BWF超級750、超級1000分大賽就算沒報到名也會隨行，頂著平頭造型的弟弟李芳至說：「打不到沒關係，去學習，看高手過招，每個國家選手有不同特色，抱持學習心態。」李芳任補充說，希望世界排名能擠身前30，如此一來就有機會報到大賽，「想趕快追到學長（麟洋配），前30名比較穩定（報到大站），也想和世界好手打。」

4月有了擊敗世界第一的經驗，李家兄弟認為對信心是很大提升，李芳任說：「會更想衝擊世界好手，其實大家水準都在那，就是看臨場。」

李芳至選上成都世大運國手，下月將「單飛」到大陸，選拔賽時正在當兵的李芳任坦言有些可惜，但就像右手內臂刺青的「生活中不一定要完美，但要精彩」，世大運期間他將和「麟洋配」繼續練習，也期待幫助學長搶下巴黎奧運資門票。